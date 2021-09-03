В России

сегодня, 14:32

Священник получил тюремный срок за преступления против детей

1 154
В Оренбургской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы священника за ряд преступлений в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, передает Интерфакс.

Настоятель приходов Асекеевского района области признан виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствием и судом было установлено, что с января 2019 года по февраль 2020 года служитель церкви совершал сексуальное насилие над тремя детьми, параллельно спаивая одного из них. После выявления преступлений обвиняемого заключили под стражу.

Фигурантом дела является иеромонах Климент, пострадавшие от его действий - мальчики. Преступления были совершены в 2019-2020 годах. На сайте Бузулукской епархии сообщалось, что иеромонах запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося". По данным Бугурусланского районного суда, во время следствия и суда фигурант находился под стражей.
1 154

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Окси

сегодня, 14:48
Все дела во славу творца.
ответить

Еще в рубрике

В Сочи суд арестовал водителя, который вез приклеенного к кузову машины блогера
В Сочи суд арестовал водителя, который вез приклеенного к кузову машины блогера

сегодня, 14:46

В России
Российский турист утонул на отдыхе в Гагре
Российский турист утонул на отдыхе в Гагре

сегодня, 14:28

В России
Россиянам грозит штраф за хранение банок с домашними консервами в подвале
Россиянам грозит штраф за хранение банок с домашними консервами в подвале

сегодня, 14:22

В России
Владимир Путин заявил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет
Владимир Путин заявил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет

сегодня, 13:46

В России
Житель Казани застрелил мужчину из-за купюр «банка приколов»
Житель Казани застрелил мужчину из-за купюр «банка приколов»

сегодня, 13:19

В России
Появилась новая версия взрыва в автобусе в Воронеже
Появилась новая версия взрыва в автобусе в Воронеже

сегодня, 13:04

В России