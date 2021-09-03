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Священник получил тюремный срок за преступления против детей
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В Оренбургской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы священника за ряд преступлений в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, передает Интерфакс.
Настоятель приходов Асекеевского района области признан виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Следствием и судом было установлено, что с января 2019 года по февраль 2020 года служитель церкви совершал сексуальное насилие над тремя детьми, параллельно спаивая одного из них. После выявления преступлений обвиняемого заключили под стражу.
Фигурантом дела является иеромонах Климент, пострадавшие от его действий - мальчики. Преступления были совершены в 2019-2020 годах. На сайте Бузулукской епархии сообщалось, что иеромонах запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося". По данным Бугурусланского районного суда, во время следствия и суда фигурант находился под стражей.
Настоятель приходов Асекеевского района области признан виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Следствием и судом было установлено, что с января 2019 года по февраль 2020 года служитель церкви совершал сексуальное насилие над тремя детьми, параллельно спаивая одного из них. После выявления преступлений обвиняемого заключили под стражу.
Фигурантом дела является иеромонах Климент, пострадавшие от его действий - мальчики. Преступления были совершены в 2019-2020 годах. На сайте Бузулукской епархии сообщалось, что иеромонах запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося". По данным Бугурусланского районного суда, во время следствия и суда фигурант находился под стражей.
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