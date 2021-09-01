Происшествия
сегодня, 12:19
В подвале недостроенной многоэтажки на улице Свиридова вспыхнул пожар
А в Долгоруковском районе сгорели четыре сарая.
В Липецке в подвале недостроенного дома по улице Свиридова 31 августа загорелись строительные материалы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
А в селе Зыбинка Долгоруковского района загорелись четыре сарая.
- В пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении. Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 27 пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
А в селе Зыбинка Долгоруковского района загорелись четыре сарая.
- В пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении. Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 27 пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.