В подвале недостроенной многоэтажки на улице Свиридова вспыхнул пожар

А в Долгоруковском районе сгорели четыре сарая.

В Липецке в подвале недостроенного дома по улице Свиридова 31 августа загорелись строительные материалы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.



А в селе Зыбинка Долгоруковского района загорелись четыре сарая.



- В пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении. Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 27 пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

