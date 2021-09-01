Происшествия

сегодня, 12:19

В подвале недостроенной многоэтажки на улице Свиридова вспыхнул пожар

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#МЧС #пожар
В подвале недостроенной многоэтажки на улице Свиридова вспыхнул пожар

А в Долгоруковском районе сгорели четыре сарая.

В Липецке в подвале недостроенного дома по улице Свиридова 31 августа загорелись строительные материалы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

А в селе Зыбинка Долгоруковского района загорелись четыре сарая.

- В пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за  неосторожности при курении. Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 27 пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
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#МЧС #пожар

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