Липецкая вечЁрка: опасная рыба, жалобы на транспорт и, и что с мостом в Новой Жизни?

Сегодня, 24 августа, областное управление ветеринарии озвучило данные лабораторного мониторинга рыбы в липецких реках, липчане жалуются на автобусы, ходящие не по расписанию, а чиновники оказывается еще не решили, что делать со старым мостом в поселке Новая Жизнь.





Сотрудники управления проверили более четырехсот образцов рыб из рек и прудов. Прудовая рыба оказалась безопасной для людей, а речная является реальной угрозой.



Липчанка пожаловалась, что в выходные



Эта новость набрала более 70-ти комментариев: читатели GOROD48 жаловались на десятки различных маршрутов, автобусов которых они не могут дождаться поздно вечером и ночью.



— Автобус — это не такси, при буржуях гонять из-за трёх человек ночью автобус — это экономически не выгодно. Здесь вам не в СССР, — написал комментатор.



Старый мост в Новой Жизни ветшает. Сегодня депутат Николай Двугрошев на комиссии поинтересовался его дальнейшей судьбой у председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова. Чиновник сообщил, что в мэрия собирается отремонтировать виадук по «мостовой» программе БКАД.



С Октябрьским мостом, который



Кстати, многострадальный проспект Победы до сих пор не принят после реконструкции. Зато на его обустройство выделены еще 10 миллионов бюджетных рублей. Сорок процентов рыбы , выловленной в реках Дон, Воронеж, Усманка и Красивая Меча, заражены описторхозом и псевдамфистомозом. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении ветеринарии.Сотрудники управления проверили более четырехсот образцов рыб из рек и прудов. Прудовая рыба оказалась безопасной для людей, а речная является реальной угрозой.Липчанка пожаловалась, что в выходные два часа прождала автобусы № 11 и 24 , надеялась уехать от железнодорожного вокзала в сторону Сокола. После долгого ожидания женщине пришлось вызвать такси. В диспетчерской признали, что на линию в тот день вышло в два раза меньше автобусов этих маршрутов, но заверили, что сегодня на линии вышли все автобусы.Эта новость набрала более 70-ти комментариев: читатели GOROD48 жаловались на десятки различных маршрутов, автобусов которых они не могут дождаться поздно вечером и ночью.— Автобус — это не такси, при буржуях гонять из-за трёх человек ночью автобус — это экономически не выгодно. Здесь вам не в СССР, — написал комментатор.Старый мост в Новой Жизни ветшает. Сегодня депутат Николай Двугрошев на комиссии поинтересовался его дальнейшей судьбой у председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова. Чиновник сообщил, что в мэрия собирается отремонтировать виадук по «мостовой» программе БКАД.С Октябрьским мостом, который разъехался прошлой зимой , тоже пока никаких подвижек. Выделены 15 миллионов рублей на проектно-сметную документацию по ремонту моста. Обследование показало, что он безопасен для движения при существующих скоростных ограничениях.Кстати, многострадальный проспект Победы до сих пор не принят после реконструкции. Зато на его обустройство выделены еще 10 миллионов бюджетных рублей.