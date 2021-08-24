Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: опасная рыба, жалобы на транспорт и, и что с мостом в Новой Жизни?

5 799
#вечЁрка #рыба #транспорт #мост
1
Липецкая вечЁрка: опасная рыба, жалобы на транспорт и, и что с мостом в Новой Жизни?

Сегодня, 24 августа, областное управление ветеринарии озвучило данные лабораторного мониторинга рыбы в липецких реках, липчане жалуются на автобусы, ходящие не по расписанию, а чиновники оказывается еще не решили, что делать со старым мостом в поселке Новая Жизнь.

Сорок процентов рыбы, выловленной в реках Дон, Воронеж, Усманка и Красивая Меча, заражены описторхозом и псевдамфистомозом. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Сотрудники управления проверили более четырехсот образцов рыб из рек и прудов. Прудовая рыба оказалась безопасной для людей, а речная является реальной угрозой.

Липчанка пожаловалась, что в выходные два часа прождала автобусы № 11 и 24, надеялась уехать от железнодорожного вокзала в сторону Сокола. После долгого ожидания женщине пришлось вызвать такси. В диспетчерской признали, что на линию в тот день вышло в два раза меньше автобусов этих маршрутов, но заверили, что сегодня на линии вышли все автобусы.

Эта новость набрала более 70-ти комментариев: читатели GOROD48 жаловались на десятки различных маршрутов,  автобусов которых они не могут дождаться поздно вечером и ночью. 

— Автобус — это не такси, при буржуях гонять из-за трёх человек ночью автобус — это экономически не выгодно. Здесь вам не в СССР, — написал комментатор.

Старый мост в Новой Жизни ветшает. Сегодня депутат Николай Двугрошев на комиссии поинтересовался его дальнейшей судьбой у председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова. Чиновник сообщил, что в мэрия собирается отремонтировать виадук по «мостовой» программе БКАД.

С Октябрьским мостом, который разъехался прошлой зимой, тоже пока никаких подвижек. Выделены 15 миллионов рублей на проектно-сметную документацию по ремонту моста. Обследование показало, что он безопасен для движения при существующих скоростных ограничениях.

Кстати, многострадальный проспект Победы до сих пор не принят после реконструкции. Зато на его обустройство выделены еще 10 миллионов бюджетных рублей.
5 799
#вечЁрка #рыба #транспорт #мост
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

38 минут назад
Мой вывод касаемо рыбы, это всего лишь мысли в слух! Но все же, рыба зараженыа только в реках в прудах нет.Вроде все логично в реках вода протекает и тащит с собой болячки, а в прудах нет! Но пруды в основном все платные а реки нет, ну и владельцы этих прудов за частую влиятельные и богатые люди имеющие доступ и влияние на СМИ! Ну а выводы делайте сами.
ответить

Доктор

43 минуты назад
А что это за портреты на остановках повесили,А? Там должно висеть карта города с маршрутами, расписание, телефон экстренных служб и полезная информация, а то с чем в туалет ходят
ответить

Липчанка .

сегодня, 20:40
А нельзя из этих 10 миллионов выделить 1000 рублей,чтобы освободить пешеходные дорожки по улице Фестивальная от поросли,нам совсем негде ходить.А то главный смотритель сказал нет денег.Помогите!!!
ответить

Липчанин

сегодня, 20:34
Оплати 13 % НДФЛ подожди целый час автобус 24а и еще оплати 21 рублей за проезд органам власти автобусы по барабану они могут ездить на личных авто а зарплата позволяет такси.
ответить

Гость

сегодня, 20:29
Какие автобусы вы очем их не ремонтировать не на что. да и к томуже водители бегут от туда. зарплату платят копейки поэтому люди там работать не хотят. Маршрутчики зарабатывают больше муниципалов это вообще смех.
ответить

Еще в рубрике

Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?
#Азиза Мухамедова #свадьба #шоу-бизнес
Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?

21 минуту назад

Общество
В «Пятёрочке» появились герои популярной игры Brawl Stars
В «Пятёрочке» появились герои популярной игры Brawl Stars

сегодня, 18:15

Общество
Ливневки отремонтируют по жалобам липчан
#ливневка #ремонт
7
Ливневки отремонтируют по жалобам липчан

сегодня, 17:33

Общество
В Липецке проверили ход капитального ремонта домов
#фкр
В Липецке проверили ход капитального ремонта домов

сегодня, 16:45

Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду для устранения утечек
#отключения
9
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду для устранения утечек

сегодня, 16:21

Общество
Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома
#ООО "Городская касса"
25
Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома

сегодня, 15:54

Общество