Во дворе жилого дома женщина-водитель сбила пенсионерку

За сутки на дорогах области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 августа в Липецке во дворе жилого дома по улице Юбилейной 56-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», наехала на 83-летнюю пенсионерку. Пострадавшая доставлялась в ЛОКБ, после оказания помощи отпущена.



16 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2381 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 12 водителей, за неиспользование ремней безопасности –84.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости.



Также было зафиксировано 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



