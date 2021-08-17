Происшествия

34 минуты назад

Во дворе жилого дома женщина-водитель сбила пенсионерку

2 766
#авария #ДТП
Во дворе жилого дома женщина-водитель сбила пенсионерку

За сутки на дорогах области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 августа в Липецке во дворе жилого дома по улице Юбилейной 56-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», наехала на 83-летнюю пенсионерку. Пострадавшая доставлялась в ЛОКБ, после оказания помощи отпущена.

16 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2381 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 12 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –84.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано  2000 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

2 766
#авария #ДТП

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

6 минут назад
Комментарий, как что поделать, дисциплина, лишение и нормальные штрафы. Давно известно. Кстати, есть страны, в которых намного меньше процент дтп и процент смертельных дтп. Погуглите да узнайте, что они "поделали", для такой статистики. А то наши чиновники все руками разводят.
ответить

Комментарий

25 минут назад
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!!
ответить

Еще в рубрике

29-летний водитель сбил ограждение, ездил по встречке и попытался скрыться
#ДТП
3
29-летний водитель сбил ограждение, ездил по встречке и попытался скрыться

42 минуты назад

Происшествия
На улице Ленина - тройное ДТП
#авария #ДТП
8
На улице Ленина - тройное ДТП

сегодня, 08:54

Происшествия
В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка
#ДТП
4
В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка

сегодня, 08:49

Происшествия
В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области
#ДТП
В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области

сегодня, 08:19

Происшествия
Пропавшую пенсионерку нашли
#пропавшие без вести
11
Пропавшую пенсионерку нашли

вчера, 19:04

Происшествия
Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки
#без вести пропавшие
2
Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки

вчера, 18:25

Происшествия