Происшествия

41 минуту назад

Пустивших под откос восемь вагонов похитителей металла осудили

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#сход вагонов #кража
Пустивших под откос восемь вагонов похитителей металла осудили

Металлолом двое жителей Липецкой области крали из полувагонов прямо во время движения поездов.

Как сообщал GOROD48, в сентябре прошлого года у станции «Грязи-Орловские» ЮВЖД сошли с путей восемь вагонов грузового состава. Выяснилось, что причиной аварии стала сброшенная на рельсы труба: двое местных жителей воровали металл из вагонов и скидывали его на рельсы. В тот день они успели выбросить на железную дорогу 850 килограммов металлических изделий. Одна труба попала под колеса поезда, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить сход вагонов не удалось. Оба вора после произошедшего скрылись, но позже были задержаны.

- Сход восьми вагонов поезда привел к блокированию транспортных коммуникаций. Также были повреждены и приведены в непригодное для эксплуатации состояние более 400 метров железнодорожного пути, два стрелочных перевода и оборудование управления стрелочными переводами. Доказательства, собранные следователем, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Одному из фигурантов назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы, другому – 400 часов обязательных работ, – сообщила «МВД-Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В суде обвиняемые свою вину признали полностью. Приговор вступил в законную силу.

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#сход вагонов #кража

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