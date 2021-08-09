Хорошо сидим! В женской колонии создали движение черлидерш

А в СИЗО провели спортивные состязания среди сидельцев из числа хозобслуги

Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области

В колониях Липецкой области прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника.Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, в женской усманской колонии, в соревнованиях, посвященных Дню физкультурника, приняли участие 5 команд. У каждой команды была своя группа поддержки. Группы осужденных от каждого отряда представили на суд жюри и зрителей невероятно красивый вид спорта – черлидинг, сочетающий в себе элементы аэробики, акробатики, танца и гимнастики. Черлидеры не только показали свое мастерство и помогали своей команде не падать духом и побеждать в конкурсах, но и создали незабываемую атмосферу спортивного праздника. А спортсмены показали всю свою силу, быстроту, ловкость. Все участники спортивно-массового мероприятия, в том числе и многочисленные болельщики, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.А в СИЗО-1 с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения проведены отжимания на брусьях, подтягивание на перекладине, отжимание от пола. Также проведена лекция «Праздник спорта и здоровья» и продемонстрирован художественный фильм «Тренер».С осужденными лечебного учреждения УФСИН России по Липецкой области организованы и проведены соревнования по гиревому спорту и подтягиванию на перекладине.- Спортивные соревнования проводятся в исправительных учреждениях Липецкой области с целью организации полезной занятости осужденных, а также формирования у них здорового образа жизни, отметили в УФСИН России по Липецкой области.