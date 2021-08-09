Общество

56 минут назад

Хорошо сидим! В женской колонии создали движение черлидерш

6 592
#черлидинг #УФСИН
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Хорошо сидим! В женской колонии создали движение черлидерш

А в СИЗО провели спортивные состязания среди сидельцев из числа хозобслуги

В колониях Липецкой области прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, в женской усманской колонии, в соревнованиях, посвященных Дню физкультурника, приняли участие 5 команд. У каждой команды была своя группа поддержки. Группы осужденных от каждого отряда представили на суд жюри и зрителей невероятно красивый вид спорта – черлидинг, сочетающий в себе элементы аэробики, акробатики, танца и гимнастики. Черлидеры не только показали свое мастерство и помогали своей команде не падать духом и побеждать в конкурсах, но и создали незабываемую атмосферу спортивного праздника. А спортсмены показали всю свою силу, быстроту, ловкость. Все участники спортивно-массового мероприятия, в том числе и многочисленные болельщики, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

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А в СИЗО-1 с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения проведены отжимания на брусьях, подтягивание на перекладине, отжимание от пола. Также проведена лекция «Праздник спорта и здоровья» и продемонстрирован художественный фильм «Тренер».

С осужденными лечебного учреждения УФСИН России по Липецкой области организованы и проведены соревнования по гиревому спорту и подтягиванию на перекладине. 

- Спортивные соревнования проводятся в исправительных учреждениях Липецкой области с целью организации полезной занятости осужденных, а также формирования у них здорового образа жизни, отметили в УФСИН России по Липецкой области.

Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области

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#черлидинг #УФСИН
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Комментарии (6)

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Васек

21 минуту назад
Лучше бы столько внимания уделяли людям которые настрадались от этих уголовниц. Дурдом! Думают как для преступников сладкую жизнь создать.
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Васек

27 минут назад
А лица почему скрыли этих уголовниц на фотках ? А если им там понравится они так и будут туда стремиться, на оборот надо сделать так что бы боялись туда попасть.
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Animal Planet.

31 минуту назад
Жесть! Кроме мата слов нет.
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....................

36 минут назад
их бы на рудники урановые
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Академик

36 минут назад
А что за слово? Смотрел словарь русского языка. Не нашёл?
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Штык

43 минуты назад
Байден оценит движение черлидерш, дальше двигаться некуда.
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