Подрядчика оштрафовали за срыв госконтракта на ремонт поликлиники № 9

Бизнесмены оспорили решение суда первой инстанции, однако Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным постановление о наложении на подрядчика, сорвавшего сроки исполнения госконтракта, штрафных санкций.

В конце февраля 2020 года поликлиника № 9 заключила с ООО «Риттер» государственный контракт на реконструкцию здания.



Подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы до 1 июля 2020 года. Однако фирма не исполнила принятые на себя обязательства, что привело к затягиванию сроков по другим контрактам.



В отношении ООО «Риттер» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности»). На основании акта прокурорского реагирования юридическое лицо оштрафовано в размере 4 миллиона 97 тысяч 581 рубль.



— Подрядчик не признал свою вину и обжаловал постановление о привлечении его к административной ответственности как в апелляционном, так и кассационном порядке, сославшись на объективные причины, воспрепятствовавшие исполнению контракта в срок. Однако все судебные инстанции признали позицию прокуратуры законной и обоснованной, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Постановление о привлечении фирмы к административной ответственности вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует оплату штрафа.