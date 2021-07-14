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вчера, 16:34
Аномальная жара в Европейской части России и холода в Сибири ожидаются на следующей неделе
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Жаркая погода ждет жителей Европейской части России и Дальнего Востока на следующей неделе.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на предстоящей неделе.
Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, - заявил Вильфанд.
"Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере", — рассказал он на пресс-конференции.
Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.
По его словам, вторая половина июля и август также останутся жаркими, но возможны колебания температур.
С начала лета на территории РФ сменились несколько температурных рекордов, а среднемесячный показатель за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы, - передает РИА Новости.
Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, - заявил Вильфанд.
"Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере", — рассказал он на пресс-конференции.
Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.
По его словам, вторая половина июля и август также останутся жаркими, но возможны колебания температур.
С начала лета на территории РФ сменились несколько температурных рекордов, а среднемесячный показатель за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы, - передает РИА Новости.
419