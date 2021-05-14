Общество

сегодня, 06:30

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

У нас две хорошие новости: на улице ожидается отличная погода, а на календаре - уже железно - пятница. Завершаем первую рабочую неделю. Сегодня в Липецке начнет работу цветочная ярмарка. У Центрального рынка будет работать мобильный комплекс вакцинации. В планах на вечер — немое кино и интересная лекция. В перспективе на выходные — разные активности: от наблюдения за соловьями до фестиваля в парке.

Погода

В Липецке сегодня облачно с прояснениями, есть небольшая вероятность слабого дождя. Температура днем будет от +24 до +26 градусов.

День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 мороза.

Кстати, среднесуточные температуры воздуха в ближайшие дни составят: 14 мая – 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 мая – 18-20 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

Дороги

На улице Писарева (Дачный) начался дорожный ремонт. Общая площадь производства работ – порядка 15 тысяч квадратных метров. После демонтажа уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, смонтируют бордюры, отремонтируют 83 дорожных знака и обновят почти четыре километра разметки.


Шаурма от блогера

Блогер Любаша делится секретами приготовления домашней шаурмы.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Цветочная ярмарка

14 и 15 мая с 8:00 до 14:00 у областного ДК (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка саженцев, цветов и кустарников.


Мобильная вакцинация

14 мая передвижной мобильный комплекс медиков будет работать на территории центрального рынка. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции пройдет с 10:00 до 14:00 часов.

Лекция в галерее

В галерея «Буксир» (Зегеля,1) сегодня вечером состоится лекция о гении русского модерна — Михаиле Врубеле. Про жизнь и творчество мастера монументальных росписей, станковых картин, театральных декораций, портретов расскажет доцент кафедры изобразительного искусства Наталья Прямкова. Начало в 18:00.



Кино в «Библиотеке»

Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в 19:00 начнет сеанс немого кино в сопровождении тапера. На экране - «Земля» Александра Довженко (1930 год).



Крышечки добра

15 мая завершается экологическая акция по сбору пластика. Все желающие могут принести в ГДМ «Октябрь» пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (вода, сок, газированные напитки, молочные продукты), а также колечки от них и ручки от пятилитровых бутылок. Этот пластик сдадут в переработку, а выручку потратят на вещи первой необходимости и сладости для воспитанников Елецкого дома ребёнка.

Прививки от бешенства

15 мая липецкие ветеринары проведут бесплатную вакцинацию собаки животных от бешенства. Привить своих питомцев могут те, кто живет в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий». Справки по телефону 78-17-69.

Навстречу ветру

С 15 по 16 мая на велороллерной трассе 19 микрорайона состоится первенство Липецкой области по велосипедному спорту: дисциплина — шоссе. Все желающие могут принять участие вне конкурса. Начало соревнований в 9:00.

Соловьиные вечера

15-16 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера», целью которой является учёт соловьёв в городах. Важным является тот факт, что соловьи постоянно гнездятся в одних и тех же местах, и поэтому их прилёт может служить важным индикатором экологического благополучия города. Акция «Соловьиные вечера» – хороший пример «народного мониторинга». Участникам акции предлагают собрать сведения о местах соловьиных трелей и отправить их по электронной почте solvech@mail.ru.

Фестиваль в парке

15 мая парк «Быханов сад» станет огромной площадкой для фестиваля «Музей для друзей».

425
#доброе утро
1

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