Доброе утро, Липецк!

У нас две хорошие новости: на улице ожидается отличная погода, а на календаре - уже железно - пятница. Завершаем первую рабочую неделю. Сегодня в Липецке начнет работу цветочная ярмарка. У Центрального рынка будет работать мобильный комплекс вакцинации. В планах на вечер — немое кино и интересная лекция. В перспективе на выходные — разные активности: от наблюдения за соловьями до фестиваля в парке.

Погода



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, есть небольшая вероятность слабого дождя. Температура днем будет от +24 до +26 градусов.



День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 мороза.



Кстати, среднесуточные температуры воздуха в ближайшие дни составят: 14 мая – 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 мая – 18-20 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



Дороги



На улице Писарева (Дачный) начался дорожный ремонт. Общая площадь производства работ – порядка 15 тысяч квадратных метров. После демонтажа уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, смонтируют бордюры, отремонтируют 83 дорожных знака и обновят почти четыре километра разметки.



ЛипецкЯндекс.Карты

Шаурма от блогера



Блогер Любаша делится секретами приготовления домашней шаурмы.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любаша (@lkor_gotovka)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Цветочная ярмарка



14 и 15 мая с 8:00 до 14:00 у областного ДК (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка саженцев, цветов и кустарников.





Мобильная вакцинация



14 мая передвижной мобильный комплекс медиков будет работать на территории центрального рынка. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции пройдет с 10:00 до 14:00 часов.



Лекция в галерее



В галерея «Буксир» (Зегеля,1) сегодня вечером состоится лекция о гении русского модерна — Михаиле Врубеле. Про жизнь и творчество мастера монументальных росписей, станковых картин, театральных декораций, портретов расскажет доцент кафедры изобразительного искусства Наталья Прямкова. Начало в 18:00.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Astakhova (@astakhova_)



Кино в «Библиотеке»



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в 19:00 начнет сеанс немого кино в сопровождении тапера. На экране - «Земля» Александра Довженко (1930 год).



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТеатрТворчествоЧтения|Липецк (@vbiblioteku)



Крышечки добра



15 мая завершается экологическая акция по сбору пластика. Все желающие могут принести в ГДМ «Октябрь» пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (вода, сок, газированные напитки, молочные продукты), а также колечки от них и ручки от пятилитровых бутылок. Этот пластик сдадут в переработку, а выручку потратят на вещи первой необходимости и сладости для воспитанников Елецкого дома ребёнка.



Прививки от бешенства



15 мая липецкие ветеринары проведут бесплатную вакцинацию собаки животных от бешенства. Привить своих питомцев могут те, кто живет в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий». Справки по телефону 78-17-69.



Навстречу ветру



С 15 по 16 мая на велороллерной трассе 19 микрорайона состоится первенство Липецкой области по велосипедному спорту: дисциплина — шоссе. Все желающие могут принять участие вне конкурса. Начало соревнований в 9:00.



Соловьиные вечера



15-16 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера», целью которой является учёт соловьёв в городах. Важным является тот факт, что соловьи постоянно гнездятся в одних и тех же местах, и поэтому их прилёт может служить важным индикатором экологического благополучия города. Акция «Соловьиные вечера» – хороший пример «народного мониторинга». Участникам акции предлагают собрать сведения о местах соловьиных трелей и отправить их по электронной почте



Фестиваль в парке



15 мая парк «Быханов сад» станет огромной площадкой для фестиваля «Музей для друзей».



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, есть небольшая вероятность слабого дождя. Температура днем будет от +24 до +26 градусов.День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 мороза.Кстати, среднесуточные температуры воздуха в ближайшие дни составят: 14 мая – 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 мая – 18-20 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.На улице Писарева (Дачный) начался дорожный ремонт. Общая площадь производства работ – порядка 15 тысяч квадратных метров. После демонтажа уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, смонтируют бордюры, отремонтируют 83 дорожных знака и обновят почти четыре километра разметки.Блогер Любаша делится секретами приготовления домашней шаурмы.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.14 и 15 мая с 8:00 до 14:00 у областного ДК (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка саженцев, цветов и кустарников.14 мая передвижной мобильный комплекс медиков будет работать на территории центрального рынка. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции пройдет с 10:00 до 14:00 часов.В галерея «Буксир» (Зегеля,1) сегодня вечером состоится лекция о гении русского модерна — Михаиле Врубеле. Про жизнь и творчество мастера монументальных росписей, станковых картин, театральных декораций, портретов расскажет доцент кафедры изобразительного искусства Наталья Прямкова. Начало в 18:00.Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в 19:00 начнет сеанс немого кино в сопровождении тапера. На экране - «Земля» Александра Довженко (1930 год).15 мая завершается экологическая акция по сбору пластика. Все желающие могут принести в ГДМ «Октябрь» пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (вода, сок, газированные напитки, молочные продукты), а также колечки от них и ручки от пятилитровых бутылок. Этот пластик сдадут в переработку, а выручку потратят на вещи первой необходимости и сладости для воспитанников Елецкого дома ребёнка.15 мая липецкие ветеринары проведут бесплатную вакцинацию собаки животных от бешенства. Привить своих питомцев могут те, кто живет в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий». Справки по телефону 78-17-69.С 15 по 16 мая на велороллерной трассе 19 микрорайона состоится первенство Липецкой области по велосипедному спорту: дисциплина — шоссе. Все желающие могут принять участие вне конкурса. Начало соревнований в 9:00.15-16 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера», целью которой является учёт соловьёв в городах. Важным является тот факт, что соловьи постоянно гнездятся в одних и тех же местах, и поэтому их прилёт может служить важным индикатором экологического благополучия города. Акция «Соловьиные вечера» – хороший пример «народного мониторинга». Участникам акции предлагают собрать сведения о местах соловьиных трелей и отправить их по электронной почте solvech@mail.ru 15 мая парк «Быханов сад» станет огромной площадкой для фестиваля «Музей для друзей».