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В США назвали лучшим местом для выживания в случае ядерной войны Москву

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#США #ядерная война #Москва

Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта.

В случае возникновения ядерного конфликта Москва могла бы стать лучшим местом для выживания, - заявил в статье для National Interest журналист Калеб Ларсон.

По его словам, у России есть план модернизации противоракетной обороны - система А-235. Она должна устранить недостатки предыдущих поколений систем ПРО. Предполагается, что данный комплекс может бороться также с гиперзвуковыми угрозами, - передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому число таковых в каждой из стран снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Помимо этого, стороны снизили численность пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.

Сначала Москву окружала система А-35, чьи ракеты могли бы сбивать вражеские за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Однако, по оценкам ЦРУ, система "не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США", а также не защищена от ядерных взрывов.

В 1995 году защиту Москвы модернизировали. Теперь ставку делают не на подземные ракетные шахты, а на мобильные пусковые установки. Также планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, подытожил Ларсон.
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#США #ядерная война #Москва

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