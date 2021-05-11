Коронавирус
42 минуты назад
В Липецкой области началась вакцинация «ЭпиВакКороной»
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А прививку«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) сделали уже более 124 тысяч человек.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе иммунизации против новой коронавирусной инфекции вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) первую аппликацию вакцины получили более 124 тысяч человек, из них более 99 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.
В область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», начата вакцинация.
В область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», начата вакцинация.
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