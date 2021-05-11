Коронавирус

42 минуты назад

В Липецкой области началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

1 578
#коронавирус #вакцинация
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В Липецкой области началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

А прививку«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) сделали уже более 124 тысяч человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе иммунизации против новой коронавирусной инфекции вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) первую аппликацию вакцины получили более 124 тысяч человек, из них более 99 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.

В область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», начата вакцинация.
1 578
#коронавирус #вакцинация
1

Комментарии (1)

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Что то

35 минут назад
Подозрительно.Готов привиться с одним из аллигархов.
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