Общество

сегодня, 14:04

В Липецкой области выставили на торги две вековые школы

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#торги #приватизация
В Липецкой области выставили на торги две вековые школы

Одну приватизируют, вторую – сдают в аренду.

Администрации районов Липецкой области объявили о поиске покупателей и арендаторов муниципального имущества – школ. Победителей аукционов планируют определить после майских каникул.

По распоряжению администрации Лев-Толстовского района объявлены торги на право аренды здания школы в селе Орловка. За использование помещения в 399 квадратных метров в год просят по 1 121 190 рублей. В эту сумму оценили кирпичную школу, построенную в 1911 году. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, но помещению требуется ремонт.

Школу в деревне Озерки продают по решению депутатов и администрации Становлянского района. За здание на улице Бунина и его коммунальную инфраструктуру просят, как минимум, 85 820 рублей. В эту сумму оценили здание школы 1893 года постройки с сараем 1972 года постройки и туалетом 1982 года постройки. Здания бывшей школы и сарая – кирпичные, на бутовом фундаменте. Туалет дощатый на деревянных стульях. Износ здания бывшей школы – 59 %, износ сарая – 52%, износ туалета - 20%. Степень износа оценивали в 2011 году.

Если торги будут успешными, то выручка от них поступит в местные бюджеты.
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#торги #приватизация

Комментарии (6)

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Меланья

15 минут назад
Для детей наверняка построили новые современные школы, которые все лучше и лучше у нас. Почти как в Финляндии.
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Ну ну

26 минут назад
Школу рядом с музеем усадьбы Бунина. За 85 тыщ. Ясно что землю купит кто надо купит.
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Шалун

32 минуты назад
Туалет куплю! Буду подглядывать.
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Нежный

42 минуты назад
А мальчишки будут?
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Алькаш

сегодня, 14:31
Прелесть какая!Отдельные классы,кабинеты,туалет присутствует.Меняем вывеску и все гости в гости к нашим школьникам!А что?У нас свобода.Кто кого платит,тот того и получит.Это вам не грибы собирать.
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Ч

сегодня, 14:12
А созидать когда будем ?
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