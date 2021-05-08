В Липецкой области выставили на торги две вековые школы

Одну приватизируют, вторую – сдают в аренду.

Администрации районов Липецкой области объявили о поиске покупателей и арендаторов муниципального имущества – школ. Победителей аукционов планируют определить после майских каникул.



По распоряжению администрации Лев-Толстовского района объявлены торги на право аренды здания школы в селе Орловка. За использование помещения в 399 квадратных метров в год просят по 1 121 190 рублей. В эту сумму оценили кирпичную школу, построенную в 1911 году. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, но помещению требуется ремонт.



Школу в деревне Озерки продают по решению депутатов и администрации Становлянского района. За здание на улице Бунина и его коммунальную инфраструктуру просят, как минимум, 85 820 рублей. В эту сумму оценили здание школы 1893 года постройки с сараем 1972 года постройки и туалетом 1982 года постройки. Здания бывшей школы и сарая – кирпичные, на бутовом фундаменте. Туалет дощатый на деревянных стульях. Износ здания бывшей школы – 59 %, износ сарая – 52%, износ туалета - 20%. Степень износа оценивали в 2011 году.



Если торги будут успешными, то выручка от них поступит в местные бюджеты.