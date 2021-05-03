Общество

48 минут назад

Липчанка получит 2,1 млн рублей на краеведческий проект

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#грант #проект #молодежь
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Липчанка получит 2,1 млн рублей на краеведческий проект

Среди 7 771 заявок только один одобренный грант для нашего региона.

В Росмолодежи были утверждены победители заочного конкурса среди физических лиц и вузов, а также конкурсов среди физических лиц, состоявшихся в рамках форумов в марте-апреле 2021 года.

В списке победителей конкурса молодежных проектов – только один представитель Липецкой области. Подавшая заявку от нашего региона Надежда Крысанова получит 2,1 млн рублей на реализацию краеведческого молодежного проекта «Великий географ».

Всего на конкурс представлена 7 771 заявка от физических лиц на общую запрашиваемую сумму 9,7 млрд рублей. рублей. Участие в конкурсе приняли представители 85 субъектов Российской Федерации. 711 проектов физических лиц из 85 субъектов Российской Федерации рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму 1 049 900 000 и утверждены на заседании конкурсной комиссии. Минимальная сумма гранта – 19 000 рублей, максимальная – 2 500 000 рублей. В конкурсе приняли участие 657 граждан Российской Федерации в возрасте 14-17 лет. Из поданных ими заявок рекомендованы к присуждению грантов 27 проектов.
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#грант #проект #молодежь
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