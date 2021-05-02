Общество

сегодня, 15:28

В Липецк прибыл «Поезд Победы»

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#Поезд Победы #
В Липецк прибыл «Поезд Победы»
У железнодорожного вокзала Липецка в преддверии 9 Мая липчане открылся уникальный музей Великой Отечественной войны «Поезд Побед». Он прибыл из Рязани на сутки, и уже завтра вечером отправится отправится в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Экспозиция – переход из одного вагона в другой – предлагает липчанам своими глазами увидеть всю правду о войне и понять, как она изменила человеческие судьбы. В самом начале участники попадают в плацкарт, где 22 июня 1941 года случайно собрались вместе люди разных возрастов, увлечений и профессий: здесь и лётчики, и моряки, и молодые семьи с детьми – все они отправились в путешествие по разным причинам, у каждого свои планы и стремления, никто ещё не знает, как сильно изменятся их жизни уже через несколько часов, когда по радио прозвучит сообщение о начале самой страшной войны в истории…

Второй вагон – «Поезд на фронт».  Участников экспозиции встречает восковая фигура женщины. Она плачет, и её слёзы олицетворяют горе всех советских матерей. Сколько было их детям, когда они были вынуждены уйти на войну? Сколько семей навсегда оставили отцы? Молодые люди в вагоне озадачены и встревожены. Что ждёт их дальше? А дальше – окопы, взрывы и гибель товарищей. Посетители музея попадают прямиком на фронт.

Третий вагон расскажет о концлагерях. Инсталляции доподлинно передают весь ужас   допросов, пыток, голода и бесчеловечных экспериментов. Эта экспозиция рекомендуется к посещению лицами старше 12 лет.

Четвёртый вагон – санитарный. Медицинские приборы, стерильные инструменты – военные медики практически не спали, оказывая помощь раненым. Здесь посетители сталкиваются с самыми страшными трагедиями. Один из пациентов стал инвалидом – взрывом ему оторвало обе руки. И вот мы видим, как медсестра кормит его из ложечки геркулесовой кашей. 

Ещё одна часть выставки позволяет оценить научный вклад в Победу. Учёные и конструкторы не покладая рук трудились над изобретением защиты для техники и улучшением характеристик самолётов. Именно их вклад позволил Красной Армии получить преимущество на поле боя.

В следующем вагоне гости знакомятся с банно-прачечным хозяйством. Для многих солдат именно такие поезда были единственным шансом помыться. В них находились сушилки для белья, душевые кабины и дезинфекционные камеры. Также в этом вагоне посетители впервые встречаются с пленными немцами, которых привели сюда по приказу начальства. 

Отдельная часть экспозиции посвящена одному из самых страшных и кровопролитных событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. 872 дня жители города и солдаты были оторваны от внешнего мира. Надеждой оставалась только Дорога жизни, по которой доставляли воду и еду. В день каждому полагалось только 125 грамм хлеба, который наполовину состоял из несъедобных примесей, заменявших муку.

Предпоследний вагон объединяет в себе две экспозиции. Первая – штаб. Множество карт, точка связи, «морзянка» создают атмосферу озадаченности, сомнений и переживаний. Каждый командир тогда понимал, что от его решений зависит исход очередного этапа войны. Вторая часть – бронепоезд. Одним из самых известных за годы войны стал «Илья Муромец». Он практически дошёл до Берлина – оставалось всего 50 километров. Однако мост через реку Одер оказался разрушен и поезд не смог проехать дальше.

Последний вагон – «Победа, возвращение домой». Здесь на каждом лице не только улыбки, но и шрамы, которые оставила война. Позади четыре года страха, ужаса, испытаний и потерь. Они – герои! Они не ждали почестей, наград или славы. Они просто хотели, чтобы жил каждый из нас.

Липчане выходят из Поезда Победы со слезами на глазах: взрослые спешат спрятать их за солнцезащитными очками, а дети даже не пытаются скрыть эмоции.

- Мне очень понравилось… Мы должны помнить о подвигах наших предков и равняться на них, - отметила второклассница Екатерина.

Наталья с ученицей четвёртого класса Соней также посетили уникальный музей. И наперебой рассказывали о самых трогательных моментах выставки. 


Стоит отметить, что прямо сейчас в музее дорабатывают ещё один вагон – восьмой. Он будет посвящён Брестской Крепости. Работы ведутся даже при движении поезда. По словам организаторов, к презентации он будет готов уже 13 мая. Её планируют провести на Белорусском вокзале в Москве.

Посетить «Поезд Победы» можно только предварительно зарегистрировавшись. Это связано и с особенностями выставки, и с ограниченным пространством внутри вагонов, и с обязательными мерами по профилактике коронавирусной инфекции. Тем, кто не успел этого сделать, предлагают отправиться в виртуальный тур в формате 360. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома, для этого достаточно перейти по ссылке.

Фото: Николай Черкасов.
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#Поезд Победы #

Комментарии (5)

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Господи

8 минут назад
какой ужас!!!
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Дед

51 минуту назад
Расстреляли меня, внучок !
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Мама

54 минуты назад
Впечатляет!!но хотелось бы ,чтобы все желающие смогли посетить!! Есть живая очередь(если кто не придет),ребята пробуйте! Вот такие мероприятия нужно поддерживать!два дня это ничто,желающих много!
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Ольга

56 минут назад
Правду об той войне никто нам не расскажет.
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Житель

сегодня, 15:51
Виртуально сами смотрите....Позорище!!! Не можите организовать нормально. Виртуально с то же день когда открылась решисьрация, невозможно было записаться....
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