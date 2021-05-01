Общество

сегодня, 12:09

Между Сселками и Капитанщино горели 15 гектаров травы

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#пожар
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Между Сселками и Капитанщино горели 15 гектаров травы

Пожар вспыхнул вчера вечером.

Вчера около 17:30 между сёлами Сселки и Капитанщино вспыхнул пожар.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в Добровском районе горела сухая трава на площади 15 гектаров, на тушении пожара работали 6 пожарных отделений, два трактора.

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#пожар
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Комментарии (4)

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Гость

32 минуты назад
Виктор, там молодняка сосны сгорело гектар 30,какая к чёрту сухая трава! Совсем заврались.Возгорание возникло около часа дня
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Виктор

40 минут назад
Пожарные туда летели уже в 14 часов а не в 17-30
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Борьба

41 минуту назад
За землю.
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Так

сегодня, 12:29
пожарные отметили свой праздник.
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