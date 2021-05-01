Между Сселками и Капитанщино горели 15 гектаров травы

Пожар вспыхнул вчера вечером.

Вчера около 17:30 между сёлами Сселки и Капитанщино вспыхнул пожар.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в Добровском районе горела сухая трава на площади 15 гектаров, на тушении пожара работали 6 пожарных отделений, два трактора.



