Общество
сегодня, 12:09
Между Сселками и Капитанщино горели 15 гектаров травы
Пожар вспыхнул вчера вечером.
Вчера около 17:30 между сёлами Сселки и Капитанщино вспыхнул пожар.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в Добровском районе горела сухая трава на площади 15 гектаров, на тушении пожара работали 6 пожарных отделений, два трактора.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в Добровском районе горела сухая трава на площади 15 гектаров, на тушении пожара работали 6 пожарных отделений, два трактора.
Гость
Виктор
Борьба
Так