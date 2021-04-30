Происшествия

сегодня, 22:29

В Липецкой области загорелся ангар со свиньями

5 838
#пожар
2

Площадь пожара составила 500 кв.м.

Вечером 30 апреля в селе Топки Лев-Толстовского района загорелся ангар свиноводческого комплекса.

- Горит кровля ангара со свиньями. Площадь пожара составила 500 кв.м. Четыре отделения пожарной охраны уже локализовали возгорание. Угрозы жизни людей нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
5 838
#пожар
2

Комментарии (5)

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Гость

29 минут назад
Хочется надеяться, что свиньи останутся живы(((
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Рановато

29 минут назад
для шашлындоса
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Денис

33 минуты назад
Беру пиво и выезжаю на шашлык.
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Андрей

41 минуту назад
Свинки живы? Свинок спасите...
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Липчанин

47 минут назад
Я уж подумал, здание администрации
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