Происшествия
сегодня, 22:29
В Липецкой области загорелся ангар со свиньями
Площадь пожара составила 500 кв.м.
Вечером 30 апреля в селе Топки Лев-Толстовского района загорелся ангар свиноводческого комплекса.
- Горит кровля ангара со свиньями. Площадь пожара составила 500 кв.м. Четыре отделения пожарной охраны уже локализовали возгорание. Угрозы жизни людей нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
- Горит кровля ангара со свиньями. Площадь пожара составила 500 кв.м. Четыре отделения пожарной охраны уже локализовали возгорание. Угрозы жизни людей нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Гость
Рановато
Денис
Андрей
Липчанин