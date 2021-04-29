В Липецкой области до +20

30 апреля и 2 мая Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, в эти дни преимущественно без осадков. 1 мая через регион пройдет атмосферный фронт циклона с запада – пройдут небольшие и умеренные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 апреля и 2 мая – 9-10 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 1 мая – 12-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +15 до +20 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +16 до +18 градусов.



День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.

