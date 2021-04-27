Общество

сегодня, 14:15

В Липецке продолжают гореть мусор и сухая трава

4 509
#пожары
В Липецке продолжают гореть мусор и сухая трава

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка,  с 19 по 26 апреля на территории города зафиксировано 17 возгораний мусора и сухой травы. 

Большинство возгораний произошли в частном секторе, садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. В сводках фигурируют  районы Матырского, Дачного, Сокола, Тракторостроителей. Ночью 27 апреля сухую траву тушили у Силикатных озёр.

- Пожары происходили и в спальных районах. В середине прошлой недели горел полыхал на улицах Звездная и Полиграфическая. На Московской горели сразу четыре мусорных контейнера, угрожая опалить припаркованные неподалёку автомобили, - сообщает управление по делам ГО и ЧС.
 
Большинство подобных происшествий, по словам спасателей, вызваны неосторожностью и беспечностью. К пожарам могут привести стихийные свалки в дачных и гаражных товариществах, посадках вдоль дорог, пал сухой травы и оставшегося с осени сельскохозяйственного мусора на участках домовладений. 
  

4 509
#пожары

Комментарии (4)

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Фокс

11 минут назад
управление по делам ГО и ЧС Липецка, вы вы уже начали праздновать 392 годовщину? Где вы нашли * траву? Не нагнетайте психоз на жителей ЛО
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Фауст

16 минут назад
Как-то не вяжется с нынешней погодой
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Марина

42 минуты назад
Где в такие ливни может быть сухая трава??Теперь кругом дачники виноваты.Да на дачи ещё толком и не выезжал никто.В такую погоду
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н

сегодня, 14:39
Ну и ну! на улице- дождливая,промозглая погода с моросящим дождем -вы серьезно ? либо это поджоги с розжигом ???
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