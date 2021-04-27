В Липецке продолжают гореть мусор и сухая трава

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с 19 по 26 апреля на территории города зафиксировано 17 возгораний мусора и сухой травы.

Большинство возгораний произошли в частном секторе, садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. В сводках фигурируют районы Матырского, Дачного, Сокола, Тракторостроителей. Ночью 27 апреля сухую траву тушили у Силикатных озёр.



- Пожары происходили и в спальных районах. В середине прошлой недели горел полыхал на улицах Звездная и Полиграфическая. На Московской горели сразу четыре мусорных контейнера, угрожая опалить припаркованные неподалёку автомобили, - сообщает управление по делам ГО и ЧС.



Большинство подобных происшествий, по словам спасателей, вызваны неосторожностью и беспечностью. К пожарам могут привести стихийные свалки в дачных и гаражных товариществах, посадках вдоль дорог, пал сухой травы и оставшегося с осени сельскохозяйственного мусора на участках домовладений.





