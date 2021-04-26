«Я что, работаю для того, чтобы меня назначили виноватым, чтобы с меня сняли шкуру?»

Оштрафованный на 10,3 миллиона рублей за порчу почвы елецкий фермер считает себя жертвой беззакония.

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- 1 мая будет восемь месяцев с того дня, как Елецкий районный суд по иску прокурора района Сергея Пиляева решил, что я виновен в причинении вреда арендованному мной земельному участку и что должен заплатить за причиненный экологический ущерб 10,3 миллиона рублей штрафа. Но до сих пор я так и не понял, в чем виноват? В своем решении суд написал, что в причинении вреда земле виновато ООО «Транстроймеханизация», компания, которая выполняла работы на трассе «Дон». Дорожники и должны были рекультивировать этот земельный участок, который получила от администрации Елецкого района. Меня-то почему меня сделали виновным?Вот, в общем, и вся фабула этой истории, рассказанной GOROD48 фермером Салманом Мажаевым. С решением суда ответчик не согласился. И объяснил, почему.30 лет Салман Мажаев живет в Елецком районе. Тут у него семья и сельскохозяйственный бизнес, который он поднял с нуля. Вначале отслуживший в армии уроженец Дагестана работал на элеваторе, потом начал возить в Москву скупленную у селян продукцию. Затем, создал лучшее фермерское хозяйство в районе. С отарой овец-медалисток и баранами-рекордсменами весом по 140 килограммов, бычками на откорм, убойным цехом, свекло- и зерноуборочными комбайнами, тракторами и другим инвентарем, комбикормовым заводом, известным аж на Алтае, Мажаев стал местной знаменитостью, которого показывали всем делегациям, приезжающим в район.- И тут такая засада! Я попал под суд, и не по своей вине! И что мне теперь делать? - разводит руками 51-летний фермер.Историю получения им в аренду земельного участка площадью 22,1 га за окружной дорогой у Ельца также можно описать несколькими предложениями. Районная администрация отдала ему в аренду на пять лет за 20 тысяч в год эти неугодья как инвестплощадку под строительство цеха по переработке сельхозпродукции и складских помещений (заниматься растениеводством на этой земле невозможно: сюда годами свозили куриный помет с птицеферм, и десятилетиями - строительный и бытовой мусор). Чиновники не выставляли участок на публичные торги, мол, Мажаеву как получателю гранта на развитие семейных ферм земля идет бонусом. В 2018-19 годах фермер расчищал участок вносил гербициды для уничтожения сорняков. А летом 2019 года по просьбе районной администрации арендатор отдал в субаренду на 11 месяцев сначала пять, а потом десять гектаров своего участка под нужды ООО «Транстроймеханизация», выигравшего тендер на строительство трассы М-4 «Дон».- Я делал все так, как меня просил собственник участка, Елецкая районная администрация. Москвичи заняли его вторую половину, где поставили строительный городок, сделали площадку для техники, склад стройматериалов, установили асфальтобетонный завод. А осенью 2019 года «в связи с поступившим обращением» (так написано в решении суда, но не сказано, кто и на что жаловался) на участок пришла прокурорская проверка. Был сделан вывод, что земле москвичи нанесли страшный урон. Мол, они неправильно обошлись с верхним слоем почвы, устроили укатанную насыпь из песка и щебня, установили асфальтобетонный завод. Руководитель муниципального отдела Росреестра по Ельцу и Елецкому району Сергей Драгин написал, что этот участок является пашней. И сумму ущерба в 20 миллионов рублей рассчитали как за пашню, хотя там не сажали ничего десятилетиями! - говорит фермер.Материалы проверки и акты Росреестра прокурор Елецкого района Сергей Пиляев оформил как иск к Салману Мажаеву и ООО «Транстроймеханизация», потребовав освободить земельный участок, рекультивировать его, возместить причиненный почве экологический ущерб.- Как я стал ответчиком, не пойму. Я не брал пашню! На участке ничего не росло. Там от птичьего помета все сгорело. Вреда земле я не наносил, наоборот, я очистил десять гектаров от мусора. Я не являюсь стороной, которая должна была разработать проект рекультивации, не являюсь стороной сервитута. Получилось, что районная администрация изначально своими странными решениями пустила эту землю в оборот. Все претензии должны быть адресованы районной администрации и дорожно-строительной организации. Но сделали виноватым почему-то меня. И от моих проблем районная администрация тут же отстранилась. Типа я сам отдал землю дорожникам! Вышло, что меня сделали козлом отпущения! - возмущается Мажаев.Районный суд не принял во внимание выписку из Росреестра, в которой черным по белому написано, что земельный участок сельхозназначения предназначен для размещения объектов сельхозназначения. На нем можно строить цеха, базы, склады, но не засевать.Очень интересны в этом случае выводы ООО «Малое инновационное предприятие Почвенного института им. В.В. Докучаева», которым суд не придал никакого значения. Детально проанализировав все предоставленные прокурором в суд материалы, эксперт Дмитрий Соловьев пишет, что ст. 78 Земельного кодекса РФ допускает использование земель сельхозназначения для временного использования на период реконструкции автодорог без перевода в земли иных категорий. То есть асфальтобетонный завод и временные сооружения на этом участке стояли законно.«Единственным техническим средством, используемым при [прокурорской] проверке, был фотоаппарат мобильного телефона. Это не помешало Гузенко Л.В. [помощнице прокурора Елецкого района] определить с точностью до 1 кв.м. площадь заасфальтированной строительной площадки, а также измерить площади, захламленные бытовым мусором, заросшие сорной растительностью», - пишет Дмитрий Соловьев.Также эксперт сомневается в точности оценки выявления загрязненных земель. Сославшись на нормативные акты, Д.Соловьев делает вывод, что с участка площадью 22,1 га должно быть разработано не меньше 23-х пробных площадок. «С каждой из них отбирается не менее 5 точечных проб, из которых потом формируется одна объединенная. То есть для соблюдения действующих норм только для состояния верхнего плодородного слоя почвы должно быть отобрано на данном участке не менее 115 точечных проб. То есть более чем в 10 раз (!) больше, чем было отобрано фактически» (восклицательный знак поставлен экспертом. - прим.).В Почвенном институте им. В.В. Докучаева сделали вывод - прокуратура Елецкого района при анализе причиненного вреда земельному участку существенно нарушила действующее законодательство при проведении почвенного обследования и отбора почвенных проб. «Результаты такого обследования нельзя признать достоверными».Но районный суд встал на сторону истца, прокурора района. Салмана Мажаева возмущает то, что еще до решения суда в обеспечение иска прокуратура района арестовала другие его земельные участки. А это - больше ста гектаров земли, находящиеся в собственности фермера.- Идет форменный рейдерский захват моей земли. Участок в 22,1 гектара у меня уже отобрали. Когда там была мусорка, эта земля не была нужна никому. А теперь там чисто. Это хорошее место для любого бизнеса - подъезд к Ельцу, на окружной дороге. Место на виду! Меня обязывают по решению суда заплатить 10 миллионов 371 тысячу. За что? Я что, работаю для того, чтобы меня назначили виноватым, чтобы пришли и с меня сняли шкуру? - говорит фермер.Свою невиновность Салман Мажаев собирается отстаивать во всех инстанциях. Следующее судебное заседание по его жалобе назначено 19 мая.Глава Елецкой районной администрации Олег Семенихин, говоря о сложившейся ситуации, также не понимает, в чем вина Салмана Мажаева:- На этом участке пашни не было никогда. Это брошенные земли бывшего бройлерного комплекса. Мажаеву земля отдана эта в аренду под его инвестпроект. Инициатива разобраться с этим участком, исследовать вред почве принадлежит прокурору района. Это была его личная инициатива. Мы несколько раз просили его остановится, но… Большего я вам сказать по этой ситуации не могу, - сказал GOROD48 чиновник.В прокуратуре области решили оставить эту историю без комментариев.