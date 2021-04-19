В России

58 минут назад

В отрасли сообщили о снижении оптовых цен на курицу

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#цены
Отпускные цены производителей на мясо курицы (тушка) начали снижаться в целом по России, рассказал «Известиям» глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. С начала 2021 года стоимость продукции у производителей росла, но в начале марта ситуация изменилась. По его словам, спрос на продукцию в торговых сетях стал снижаться во время Великого поста. Это привело в тому, что во второй половине апреля отпускные цены отыграли больше трети роста с начала года. 

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева подтвердила «Известиям», что цены на мясо курицы стабилизировались и сейчас падают. Она затруднилась уточнить, как стоимость тушки выросла с января по март. В феврале ее цена увеличилась на 6% к январю, ранее говорила она.  

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что за последние 30 дней (к 14 апреля) цены производителей на тушку птицы увеличились на 1,4%. Спрос на продукцию птицеводства рос по ряду причин. Во-первых, с конца 2020 года сокращалось ее предложение из-за вспышек птичьего гриппа. Во-вторых, увеличивалась себестоимость производства мяса курицы. Но сейчас ситуация меняется: восстанавливаются объемы изготовления, а цены начинают снижаться. Так, по данным Минсельхоза на 14 апреля, стоимость мяса кур (в тушках) составила 124,3 рублей за 1 кг, сократившись за неделю на 0,3%.  

Хотя на полках магазинов новая динамика еще не нашла отражения. В пресс-службе Росстата «Известиям» уточнили, что на 12 апреля стоимость куриного мяса (куры охлажденные) в рознице выросла с начала года на 14,6% и составила 165,7 рублей за 1 кг. При этом динамика роста в случае с мясом действительно начала притормаживать. Например, цена охлажденной курицы на полке к 5 апреля выросла лишь на 0,35% по сравнению с мартом, тогда как в марте к февралю — на 7,2%. 
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#цены

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