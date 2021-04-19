Общество
сегодня, 13:26
Житель Черкесска нашёл потерянного брата в Липецке
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К разыскиваемому мужчине подошли на улице и показали публикацию на сайте GOROD48.
В минувшую субботу мы рассказали о том, что житель Черкесска ищет в Липецке младшего брата Дмитрия Иващенко. Связь между родственниками была потеряна больше года. В отделе полиции №8 даже было зарегистрировано обращение о имени родственников Дмитрия Иващенко, которые просят оказать содействие в розыске мужчины.
Сегодня утром потерянный брат нашёлся.
- В районе Сырского Рудника к брату подошёл мужчина, с которым он когда-то вместе работал и показал публикацию о том, что его ищут, брат уже вышел со мной на связь, я скоро собираюсь к нему в Липецк, - сообщил GOROD48 житель столицы Карачаево-Черкесской Республики Евгений Сашников. - Хочется сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся: с субботы со мной также связались четверо знакомых брата, но его номера у них тоже не было.
Сегодня утром потерянный брат нашёлся.
- В районе Сырского Рудника к брату подошёл мужчина, с которым он когда-то вместе работал и показал публикацию о том, что его ищут, брат уже вышел со мной на связь, я скоро собираюсь к нему в Липецк, - сообщил GOROD48 житель столицы Карачаево-Черкесской Республики Евгений Сашников. - Хочется сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся: с субботы со мной также связались четверо знакомых брата, но его номера у них тоже не было.
3 762
Брат
Гарри
Осел