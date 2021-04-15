Новое о коронавирусе к 15 апреля: малоподвижный образ жизни утраивал риск смерти от COVID-19

Ученые Калифорнийского медицинского центра Kaiser Permanente выявили связь между отсутствием физической активности и риском более тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Этот фактор также увеличивал риск смерти от COVID-19.





Риск смерти от COVID-19 почти в три раза увеличивается из-за малоподвижного образа жизни. Этот же фактор в два раза повышал возможность человека попасть в больницу. Исследование американских экспертов из Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine, сообщает ТАСС.



Так, врачи изучили истории болезней, состояние здоровья и физическое состояние более 48 тысяч жителей юга Калифорнии, которые заразились SARS-CoV-2 между мартом и октябрем 2020 года. Средний возраст пациентов - 47 лет, почти две трети составляли женщины. Индекс их средней массы тела (ИМТ) составлял 31, что считается ожирением. Участники наблюдения также отчитывались о своем уровне регулярной физической активности не менее трех раз в период с марта 2018 года по март 2020 года в поликлиниках. Этот показатель ученые классифицировали как «постоянно неактивные» (физические нагрузки составляли 0-10 минут в неделю), «проявляли некоторую активность» (11-149 минут в неделю), или «постоянно соблюдали рекомендации по физической активности» (150+ минут в неделю).



Около 9% из них попали в больницу или умерли от COVID-19. «Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией», — говорится в исследовании. Жители Калифорнии, которые не поддерживали себя в физической форме, попадали в больницы примерно вдвое чаще, а умирали почти в три раза чаще, чем любители физкультуры, отмечают эксперты. Кроме прочего, низкая физическая активность повышала риск попадания в реанимацию на 70%.



Специалисты призвали министерства здравоохранения учитывать это и активно поддерживать спортивное состояние граждан. Также они напомнили, что поддерживать активность на самоизоляции достаточно сложно.



Ученые нашли в Анголе штамм SARS-CoV-2 с 34 мутациями



Команда ученых из университетов Южной Африки, Великобритании, Эфиопии, Бразилии и Анголы обнаружила у путешественников в аэропорту Анголы новый вариант коронавируса с 34 мутациями — это больше, чем у всех известных на сегодня штаммов. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org, сообщают «Известия».



Новый подвид выявили у трех у туристов, прибывших из Танзании в середине февраля – тогда же они сдали тест на коронавирусную инфекцию. В последовательности его ДНК найдена 31 замена аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Также обнаружены три делеции, то есть перестройки в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков. Новый вариант коронавируса получил временное название A.VOI.V2, пишут «Известия».



Ученые выражают обеспокоенность - ведь в странах, где такие штаммы был обнаружены, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения ее распространения. Вариант SARS-CoV-2 с большим количеством изменений может быть заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма, не исключили авторы находки.



Склонность к мутациям - одна из основных характеристик вирусов. Большинство из таких мутаций, в случае болезнетворности вируса, к счастью, носят нейтральный характер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в международной базе данных сейчас содержится уже почти миллион разных геномов коронавируса COVID-19.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 138 080 704 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 974 232 человек, вылечились 104 358 819 заразившихся. В России выявлено почти 4,67 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Турция, Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Аргентине, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.

