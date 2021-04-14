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В Архангельске два подростков дрейфовали на льдине

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В Архангельске два подростков дрейфовали на льдине

Молодые люди хотели устроить свидание на льду

Льдина откололась и унесла влюбленных подростков по Северной Двине в Архангельске. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе, передает РИА Новости.

О неожиданном случае, прервавшем свидание, сообщил сам юноша. «Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла. До берега метров 10-15, плывем достаточно быстро», — рассказал он. Юноша выразил опасение, что глыба может расколоться.

Очевидец подтвердил, что льдина с молодыми людьми идет по течению. На место выехали две спасательные группы. Специалисты из областной службы спасения отправились в Цигломень по дороге, а по льду спасать ребят отправилось судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

Однако помощь в итоге не потребовалась. Очевидец спас подростков еще до приезда спасателей. Он взял на берегу лодку и эвакуировал пару на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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