В России
48 минут назад
Профсоюзы заявили о невозможности продления майских праздников
Предложения о продлении выходных в период майских праздников не выносились на обсуждение Российской трёхсторонней комиссии.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал, что изменить продолжительность выходных дней на грядущие майские праздники уже фактически нельзя, вопрос не выносился на Российскую трехстороннюю комиссию (РТК), - передает РБК.
Такие предложения, по его словам, должны обсуждаться на площадке РТК (занимается регулированием социально-трудовых отношений и согласованием социально-экономических интересов общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и правительства).
"Но на РТК это ничего не выносилось, и более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", — отметил Шершуков.
Ранее глава партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости инициативу сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками в этом году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.
Помимо этого ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
"Мне неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу не подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются", — заявил Песков.
О такой вероятности ранее сообщило издание Octagon со ссылкой на свои источники, близкие в администрации президента. По их данным, с предложением к правительству продлить выходные дни с 1 по 10 мая выступил Роспотребнадзор. По информации источников, соответствующий сценарий среди прочих предлагался в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Инициатива обсуждается и в правительстве, и в администрации президента, но консолидированного решения на этот счет пока нет, - сообщал Octagon.
Такие предложения, по его словам, должны обсуждаться на площадке РТК (занимается регулированием социально-трудовых отношений и согласованием социально-экономических интересов общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и правительства).
"Но на РТК это ничего не выносилось, и более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", — отметил Шершуков.
Ранее глава партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости инициативу сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками в этом году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.
Помимо этого ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
"Мне неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу не подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются", — заявил Песков.
О такой вероятности ранее сообщило издание Octagon со ссылкой на свои источники, близкие в администрации президента. По их данным, с предложением к правительству продлить выходные дни с 1 по 10 мая выступил Роспотребнадзор. По информации источников, соответствующий сценарий среди прочих предлагался в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Инициатива обсуждается и в правительстве, и в администрации президента, но консолидированного решения на этот счет пока нет, - сообщал Octagon.