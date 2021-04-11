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В Красноярске кондуктор автобуса подрался с пассажиром

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Кондуктор красноярского автобуса подрался с пьяным пассажиром. Очевидцы рассказывают: потасовка завязалась после того, как нетрезвого мужчину вывели из салона, а он предложил «взятку».

Инцидент произошел вечером 10 апреля в автобусе №87. По словам свидетелей произошедшего, пассажир был пьян и ехал с бутылкой алкоголя в руках, сообщает tvk6.ru

«Кондуктор сделал мужчине замечание и попросил выйти из автобуса, на что он предложил взятку в виде нескольких монет. Кондуктор предупредил, что автобус по маршруту дальше не поедет, пока тот не выйдет», – рассказывает автор ролика.

Когда автобус доехал до остановки «Филармония», кондуктор вывел пассажира, а после началась драка. На кадрах видно, как кондуктор пинками отгоняет мужчину в черном от автобуса и возвращается в салон.
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