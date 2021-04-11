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В Красноярске кондуктор автобуса подрался с пассажиром
Кондуктор красноярского автобуса подрался с пьяным пассажиром. Очевидцы рассказывают: потасовка завязалась после того, как нетрезвого мужчину вывели из салона, а он предложил «взятку».
«Кондуктор сделал мужчине замечание и попросил выйти из автобуса, на что он предложил взятку в виде нескольких монет. Кондуктор предупредил, что автобус по маршруту дальше не поедет, пока тот не выйдет», – рассказывает автор ролика.
Когда автобус доехал до остановки «Филармония», кондуктор вывел пассажира, а после началась драка. На кадрах видно, как кондуктор пинками отгоняет мужчину в черном от автобуса и возвращается в салон.