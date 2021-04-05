Приверженцами здорового образа жизни в полной мере являются 2% мужчин и 5% женщин Липецкой области

Но зато более 50% мужчин и 90% женщин региона – не курят

По данным Росстата, на данные которого ссылается Липецкстат, общая доля граждан в возрасте 15 лет и старше, предпочитающих здоровый образ жизни, в России составила 9,1%, в среднем по ЦФО – 7,6%, в Липецкой области – 6,2%. Липецкая область находится на 56 месте среди субъектов Российской Федерации по количеству жителей, придерживающихся здорового образа жизни.



Больше всего граждан, ведущих здоровый образ жизни, в Ингушетии – 38,5%, Севастополе (33,6%), Северной Осетии (23,4%).



К высокой приверженности здоровому образу жизни, то есть, полностью отвечающим всем его критериям, в Липецкой области относится около 2% мужчин и немногим более 5% женщин (по России 5% и 8% соответственно).



- В Липецкой области 44% жителей оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, 37% – хорошее, 3% – очень хорошее. Больше всего жителей, оценивших свое здоровье как очень хорошее, в Чеченской Республике – почти 20%.



Самостоятельно занимаются физкультурой и спортом 22% мужчин и 20% женщин, это меньше, чем в среднем по России – 25% и 23% соответственно. Организованно – в спортзалах, фитнес-центрах, группах здоровья занимаются 15% мужчин и 12% женщин. По России этот показатель 16% и 13%, сообщили в Липецкстате.



Интеллектуальными видами спорта занимаются 10% липецких мужчин и лишь 0,2% женщин. Для занятий физкультурой и спортом в регионе, по данным Минспорта России, по состоянию на конец 2019 года функционировали 22 стадиона с трибунами, более 2 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 49 плавательных бассейнов, 619 спортивных залов.



Не употребляют табачные изделия 54% мужчин Липецкой области и 91% женщин. Причем больше некурящих мужчин в городах, а некурящих женщин – в сельской местности. В целом по России курит 22% населения, наибольший процент курильщиков – 31% – приходится на возраст 40-49 лет.



Ежедневно потребляют не менее 400 г овощей и фруктов 10% мужчин и 12% женщин региона, в РФ – 12% и 13% соответственно.



Проблемы со зрением имеют 43% мужчин и 65% женщин Липецкой области, на селе 70% женщин носят очки или линзы.

В Липецкой области к началу прошлого года работали 4,8 тыс. врачей и 13,1 тыс. человек среднего медперсонала; на каждые 10 тысяч населения региона приходилось 42 врача и 115 человек среднего медицинского персонала. По данным на конец 2019 года в регионе работали 164 амбулаторно-поликлинических организации, 44 больничных организации числом 9,3 тыс. коек, 377 фельдшерско-акушерских пунктов.



Липецкая область находится на 15 месте в ЦФО по показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни.



- Этот показатель позволяет оценить, сколько лет в определенном возрасте предстоит еще прожить в здоровом состоянии, то есть без каких-либо серьезных проблем со здоровьем, ограничивающих повседневную жизнедеятельность человека. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составляет 58,9 года. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни жителей Липецкой области составляет 54,2 года. Самый низкий показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни у жителей Чукотки – 37 лет, самый высокий – 68,2 года – в Республике Дагестан, - сообщили в Липецкстате.



