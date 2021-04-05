Почти на двух десятках улиц Липецка плановые отключения воды

ЛГЭК будет устранять утечки на водоводах, проводить работы на насосных станциях подкачки.





6 апреля с 09:00 до 16:00 без холодной воды останутся дома №№ 31, 31а по улице Светлова, № 19 по улице Ярославской – ЛГЭК будет проводить работы на водопроводной насосной станции подкачки. По этой же причине – из-за работ на насосной станции подкачки – ЛГЭК с 10:00 до 17:00 временно приостановит подачу воды в дома №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР.



С 10:00 до 17:00 отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Ануфриева, Басинского, Знаменского, Бахаева, Полунина, Барабанщикова – из-за заявки потребителя для проведения ремонтных работ по адресу: улица Басинского, 4.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечек на водоводах не будет холодной воды по адресу улица Железнякова, 8а, ст. 2, а также в частном секторе улиц Римского-Корсакова, Демократической, Ковалева.



На все участки воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по улице Шубина, №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе 1991 года постройки. Цистерна с водой для питья подъедет на участок по адресу: улица Шубина, 15-16.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 12, 12а, 14 по улице 6-й Гвардейской дивизии, №№ 4, 6 по улице Бачурина, №№ 11, 13 по улице Краснознаменной, №№ 1, 3 по улице К. Шаталовой, № 19 по улице Ярославской, № 31а по улице Светлова, а также в частном секторе улиц Городовикова, Солнечной, Медицинской.



С 09:00 до 17:00 обесточат СНТ «Строитель», дома №№ 31, 31а по Боевому проезду, улицу Железнякова, дома частного сектора Боевого проезда, а также дома №№ 20, 20а про проспекту 60 лет СССР, №№ 31, 33, 35 по улице Меркулова.



С 13:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 20, 21 по улице Новой, а с 14:00 до 17:00 – в домах №№ 29, 47а по проспекту Победы.



ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

