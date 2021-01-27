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Пропавшую 11 января 17-летнюю девушку нашли

2019
#пропавшие без вести
2
Пропавшую 11 января 17-летнюю девушку нашли

Девушку обнаружили в Воронеже.

Пропавшую 11 января в Добринском районе несовершеннолетнюю девушку нашли.

17-летняя светловолосая девушка ушла из дома в одном из сёл Добринского района Липецкой области 11 января около 22:00.  25 января к поиску подключились волонтёры организации "Поиск пропавших детей - Липецк". Но уголовное дело заведено не было, поскольку девушка, которой уже через 1,5 месяца будет 18 лет, время от времени выходила на связь, но домой к родителям не возвращалась. 

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сегодня несовершеннолетнюю нашли.

- Её местоположение было установлено совместно с сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Воронежской области, - отметили в в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Сейчас решается вопрос о транспортировке девушки - в ближайшее время она будет передана родителям. СУ СК России по Липецкой области будет выяснять обстоятельства её ухода из дома.
2019
#пропавшие без вести
2

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