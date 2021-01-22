В столкновении двух «Киа» пострадали две женщины

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 января в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись автомобили «Киа Сид» с 45-летней женщиной и «Киа Церато» под управлением 20-летнего водителя. В автоаварии пострадали водитель и 58-летняя пассажирка «Киа Сид».



В Данкове на улице Воронежской 37-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода допустил наезд 13-летнего подростка. С травмами его госпитализировали.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2015 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли одного водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1642 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

