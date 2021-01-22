Происшествия

53 минуты назад

В столкновении двух «Киа» пострадали две женщины

827
#авария #ДТП
В столкновении двух «Киа» пострадали две женщины

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 января в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись автомобили «Киа Сид» с 45-летней женщиной и «Киа Церато» под управлением 20-летнего водителя. В автоаварии пострадали водитель и 58-летняя пассажирка «Киа Сид». 

В Данкове на улице Воронежской 37-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода допустил наезд 13-летнего подростка. С травмами его госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2015 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли одного водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1642 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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