Житель Усмани забил отца до смерти

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть).



По данным следствия, 19 января в Усмани пьяный местный житель жестоко избил отца. 62-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Причиной его смерти стала травма грудной клетки с переломами ребер и повреждением внутренних органов.



- Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





