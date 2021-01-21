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Житель Усмани забил отца до смерти
Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть).
- Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.