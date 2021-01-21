Общество

40 минут назад

Мужчина провел ночь в сугробе в мороз -23

1682
#экстрим #сугроб #мороз #блогер
4

Любитель экстрима решил переночевать на Воргольских скалах.

В YouTube набирает популярность ролик, снятый на Воргольских скалах, что близ Ельца в Липецкой области. Экстремал Сергей решил переночевать на свежем воздухе. Воздух был в ту ночь очень свеж – 23 градуса мороза. Это не остановило любителя адреналина: он прошел 5 км до места стоянки, построил себе сугроб-спальник и провел в нем ночь.


Мужчину не испугало то, что вокруг него выли волки. Экстремал построил «снежанку» при минимальном оборудовании. Мужчина, помимо своей ночевки, показал в ролике красоты Воргольских скал при свете солнца, пещеру Копченый камень, рассказал легенды о ней. Сделав себе берлогу, Сергей обустроил сугроб внутри и при свечах поужинал консервами.

Пользователи YouTube оценили смелось начинающего блогера:

- Вот это вы дали экстрим. Здоровье бы поберегли.
- Друг!!! Зачем на Воргол хоть поехал. У меня б в огороде переночевал бы. А утром в баньку!
- Красавчик, братан, выдержать ночь в сугробе - достойно уважения.
- Рисковый ты парень!
- Смелый поступок, уважаю!
1682
#экстрим #сугроб #мороз #блогер
4

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