Происшествия

27 минут назад

На реке в Липецкой области обнаружен замор рыбы

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#замор рыбы
На реке в Липецкой области обнаружен замор рыбы

Замор обнаружен во время обхода заповедника

14 января  сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании поступившего обращения провели рейдовый осмотр территории Воронежского биосферного заповедника. При обследовании акватории реки Усмань, расположенного на территории Липецкой области зафиксирован замор рыбы.

- По предварительной версии, виновниками загрязнения водного объекта являются юридические лица ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». В отношении водоканала и агрокомплекса проводятся проверочные мероприятия с привлечением специалистов ЦЛАТИ. Ситуация взята на контроль инспекторами Управления, - сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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Фото пресс-службы  Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

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#замор рыбы

Комментарии (2)

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Даже интересно.

7 минут назад
Так кто-то подписывал готовность работ по овощехранилище , где нет очистных?. Такие же ситуации и с птицефабриками, комплексами по животноводству.
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житель

19 минут назад
ОГУП «Липецкоблводоканал» терять нечего,он практически банкрот,а овоща откупятся.
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