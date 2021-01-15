На реке в Липецкой области обнаружен замор рыбы

Замор обнаружен во время обхода заповедника

14 января сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании поступившего обращения провели рейдовый осмотр территории Воронежского биосферного заповедника. При обследовании акватории реки Усмань, расположенного на территории Липецкой области зафиксирован замор рыбы.

- По предварительной версии, виновниками загрязнения водного объекта являются юридические лица ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». В отношении водоканала и агрокомплекса проводятся проверочные мероприятия с привлечением специалистов ЦЛАТИ. Ситуация взята на контроль инспекторами Управления, - сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.









Фото пресс-службы Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования