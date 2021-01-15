Происшествия

8 минут назад

В Липецке задержан угонщик, укравший машину, чтобы съездить к маме

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#угон
В Липецке задержан угонщик, укравший машину, чтобы съездить к маме

Житель Эртиля украл в Воронеже две машины, чтобы добраться до Нижнего Новгорода

Сотрудники уголовного розыска ГУМВД Воронежской области и липецкие полицейские задержали в Липецкой области 27-летнего жителя города Эртиль.  В Воронеже поступило заявление в полицию об угоне двух машин «ВАЗ-2115». Одну из машин вскоре нашли брошенной на улице Переверткина, вторая по приметам была обнаружена в Липецкой области. Автомобиль остановили липецкие сотрудники ГИБДД. Документов у водителя не оказалось, и его препроводили в отдел полиции, где он признался об угоне.

Задержанный рассказал полицейским, что соскучился по маме, которая живет в Нижнем Новгороде, поэтому решил съездить к ней, угнав автомобили. Первая машина заглохла в центре Воронежа и ее пришлось бросить. Под руку подвернулась такая же, на ней угонщик добрался до Липецкой области, где был задержан, сообщает  ГУМВД России по Воронежской области.

В отношении угонщика  возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

99
#угон

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