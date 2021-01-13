Общество

сегодня, 13:08

Заключенные елецкой колонии сделали 20 остановочных павильонов для города

7 555
#УФСИН #павильоны
3
Заключенные елецкой колонии сделали 20 остановочных павильонов для города

Новые павильоны делали шестеро осужденных

В колонии №3 Ельца выполнили заказ администрации Ельца на изготовление новых остановочных павильонов. 

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, работы осуществляли шестеро осужденных колонии, в рамках госконтракта, заключенного УФСИН с комитетом по коммунальному хозяйству администрации Ельца.

20 павильона, изготовленных осужденными колонии, будут установлены на остановках общественного транспорта города.

- Сотрудничество с муниципальными заказчиками позволяет исправительным учреждениям Липецкой области обеспечивать трудовую занятость осужденных, что способствует погашению ими исков потерпевшим, выплате алиментов, а также необходимо для восстановления и закрепления у них трудовых навыков, необходимых для дальнейшей адаптации в обществе после освобождения, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
7 555
#УФСИН #павильоны
3

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну вот, приплыли...

7 минут назад
Вот это действительно реальная помощь города в отличии от чиновничьего трёпа "о создании электонных зарядных устройств", электронной экономики и удалённого благоустройства города.
ответить

Пипецк

49 минут назад
Вот это хорошо, труд наблаго населения.
ответить

важняк

57 минут назад
житель, Не факт,что отрежут,могут и так все оставить.В России всегда так.
ответить

Animal planet.

сегодня, 13:47
Не слишком ли много внимания уделяется крыткам? То им кафе открыли,то у них зимние забавы,то ещё что-то.Не тюрьма,а санаторий Лучше бы больше писали о том,что в городе нет нормального приюта для животных,а частные какие есть,нуждаются в помощи.
ответить

житель

сегодня, 13:45
работяга, это же для транспортировки приварили, изделия еще в цехе находятся, по фото все видно.
ответить

Вольный

сегодня, 13:29
Очень даже не плохо! Нам бы такие остановки
ответить

работяга

сегодня, 13:21
Мне больше всего понравились приваренные проушины из кругляка.Может конечно их отрежут и закрасят ме места сварки.....
ответить

Еще в рубрике

Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение
#Крещение #купания
5
Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение

47 минут назад

Общество
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка
#мошенничество
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка

47 минут назад

Общество
В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель
#Крещение #купель
2
В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель

сегодня, 13:38

Общество
«Елец может и должен быть «открыточным» городом»
#Елец #реконструкция #реставрация
4
«Елец может и должен быть «открыточным» городом»

сегодня, 13:35

Общество
Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса
#зоопарк
2
Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса

сегодня, 13:24

Общество
В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели
#Крещение
7
В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели

сегодня, 12:33

Общество