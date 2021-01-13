Заключенные елецкой колонии сделали 20 остановочных павильонов для города

Новые павильоны делали шестеро осужденных

В колонии №3 Ельца выполнили заказ администрации Ельца на изготовление новых остановочных павильонов.



Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, работы осуществляли шестеро осужденных колонии, в рамках госконтракта, заключенного УФСИН с комитетом по коммунальному хозяйству администрации Ельца.



20 павильона, изготовленных осужденными колонии, будут установлены на остановках общественного транспорта города.



- Сотрудничество с муниципальными заказчиками позволяет исправительным учреждениям Липецкой области обеспечивать трудовую занятость осужденных, что способствует погашению ими исков потерпевшим, выплате алиментов, а также необходимо для восстановления и закрепления у них трудовых навыков, необходимых для дальнейшей адаптации в обществе после освобождения, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

