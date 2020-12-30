48 минут назад
НЛМК передал в клиники региона очередную партию лекарств
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» безвозмездно передали в клиники Липецка, Ельца и Грязинского района очередную партию лекарств для комплексной терапии пациентов с коронавирусной инфекцией и лечения ее осложнений.
«Это уже третья с начала второй волны пандемии поставка лекарств в клиники региона для лечения больных с особо тяжелыми формами инфекции COVID-19. Всего в декабре в ковидные госпитали Липецка, Ельца и Грязинского района от НЛМК и фонда «Милосердие» поступили 162 упаковки препарата Артлегиа и 70 упаковок препарата Актемра общей стоимостью более 10 млн рублей», - рассказали в пресс-службе предприятия.
НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в специализированные лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании.
Фото пресс-службы НЛМК.
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