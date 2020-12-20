В Липецке продолжают укладывать асфальт

Дорожники трудились в темное время суток.

Зимние работы по укладке асфальта выложили ВКонтакте в группе «Убитые дороги Липецка». Видео снято накануне, 19 декабря. На нем видно, как в районе Опытной станции, на улице Виктора Музыки, дорожники укладывают асфальт. На улице идет снег, а от дорожных работ поднимается пар.

В пресс-службе мэрии GOROD48 подтвердили, что такие работы действительно проводились.

— Идут работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подготовленные основание, а именно: основание очищено от снега, два дня люди этим занимались, после чего, именно перед асфальтированием, приезжали автомобили со щетками. Основание, действительно, очень хорошо было очищено от снега и наледи, — пояснили в администрации.

При этом в мэрии добавили, что оплата подрядчику за выполненные работы будет производится только после предъявления им положительных лабораторных результатов испытаний качества асфальтобетонного покрытия.