48 минут назад
В Липецке продолжают укладывать асфальт
Дорожники трудились в темное время суток.
В пресс-службе мэрии GOROD48 подтвердили, что такие работы действительно проводились.
— Идут работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подготовленные основание, а именно: основание очищено от снега, два дня люди этим занимались, после чего, именно перед асфальтированием, приезжали автомобили со щетками. Основание, действительно, очень хорошо было очищено от снега и наледи, — пояснили в администрации.
При этом в мэрии добавили, что оплата подрядчику за выполненные работы будет производится только после предъявления им положительных лабораторных результатов испытаний качества асфальтобетонного покрытия.
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