Общество

48 минут назад

В Липецке продолжают укладывать асфальт

5 674
#дороги #ремонт
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В Липецке продолжают укладывать асфальт

Дорожники трудились в темное время суток.

Зимние работы по укладке асфальта выложили ВКонтакте в группе «Убитые дороги Липецка». Видео снято накануне, 19 декабря. На нем видно, как в районе Опытной станции, на улице Виктора Музыки, дорожники укладывают асфальт. На улице идет снег, а от дорожных работ поднимается пар.



В пресс-службе мэрии GOROD48 подтвердили, что такие работы действительно проводились.

 — Идут работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подготовленные основание, а именно: основание очищено от снега, два дня люди этим занимались, после чего, именно перед асфальтированием, приезжали автомобили со щетками. Основание, действительно, очень хорошо было очищено от снега и наледи, — пояснили в администрации.

При этом в мэрии добавили, что оплата подрядчику за выполненные работы будет производится только после предъявления им положительных лабораторных результатов испытаний качества асфальтобетонного покрытия.
5 674
#дороги #ремонт
2

Комментарии (5)

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Гость

7 минут назад
Я из окна уже несколько дней наблюдаю эту укладку. А вот автомобилей со счетами и вычищенное покрытие не видел...
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Мизантроп

13 минут назад
Власти всеми способами пытаются выдоить весь бюджет на 2020. Это дорога ведет в поле и пока никому ненужна, идиотизп просто.
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Водитель

24 минуты назад
В Новой Деревне так же в снег укладывают
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Обнуленная страна

32 минуты назад
Это норма!
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Смотрящий

40 минут назад
Да мы привыкли уже к этому! Хорошо хоть не на снег ...
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