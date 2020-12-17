Происшествия

сегодня, 13:58

На несчастливом перекрестке столкнулись автобус и легковушка

11 1827
#ДТП #автобус
1
На несчастливом перекрестке столкнулись автобус и легковушка

Автобус «Волгобас» и автомобиль «Лада Веста» столкнулись сегодня на перекрестке улиц Советской и Пушкина. Автобус двигался по выделенной полосе, когда на перекресток выехала «Лада Веста».

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«Лада» получила серьезные механические повреждения. По данным GOROD48, за медицинской помощью никто не обращался.

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11 1827
#ДТП #автобус
1

Комментарии (11)

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Один

28 минут назад
Это единственный перекрёсток, где автобусники не виноваты в ДТП
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Конституция

29 минут назад
Телефончики все...
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Пожарный гидрант

44 минуты назад
Как со Пушкина в Советской Ехал в "Весте" властелин, Волгабас его конкретный Встретил бампером своим Оба встали-бедолаги Вышли голову чеша Пассажиры колымаги Маски сняли неспеша... День. Тепло сегодня там то Ждут гаишников они А простые иммигранты Скоро будут как свои. Новый год совсем уж скоро А вакцин пока что нет Лишь худые депутаты Думают как распилить буджет
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Проверять нужно тех кто водит автобусы

47 минут назад
Посмотрите как они ездят. Будто только права получили, а наглые как быдло на дороге. Раньше хотя бы отбор был, сейчас похоже по объявлениям набирают.
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ять

56 минут назад
Человек, Поддерживаю. Выезд с Пушкина на Советскую закрыть. Заодно и въезд с Советской на Пушкина (мало ли что). Все улицы и трассы где произошли ДТП с жертвами закрыть, перекрыть и сделать тупиковыми. На ещё случайно оставшихся свободными для проезда улицах выставить знаки ограничения скорости 20 и 40 км/час.
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чайникам

57 минут назад
Человек, Вам бы всех с дорог убрать включить зеленый и чтоб вы одни ездили.
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Васяня

сегодня, 14:28
Лежачий там сделать,для автобусов,что б автобус тормозил,если уж такой проблемный поворот. Что тут непонятного??? Там же еще пешеходник
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поехали на новом

сегодня, 14:26
Ну сколько можно!
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Фридрих

сегодня, 14:23
Водителю весты приснился сегодня сон будто, та полоса для автобусов и его
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Человек

сегодня, 14:13
Снова без погибших ждемсь пока кто-то погибнит или получит тяжкий вред здоровью может после этого там выезда не будет.
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