сегодня, 13:58
На несчастливом перекрестке столкнулись автобус и легковушка
Автобус «Волгобас» и автомобиль «Лада Веста» столкнулись сегодня на перекрестке улиц Советской и Пушкина. Автобус двигался по выделенной полосе, когда на перекресток выехала «Лада Веста».
«Лада» получила серьезные механические повреждения. По данным GOROD48, за медицинской помощью никто не обращался.
Один
Конституция
Пожарный гидрант
Проверять нужно тех кто водит автобусы
ять
чайникам
Васяня
поехали на новом
Фридрих
Человек