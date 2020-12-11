Происшествия

сегодня, 09:30

65-летняя женщина-водитель погибла в столкновении автомобиля «Киа» с двумя грузовиками

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#авария
65-летняя женщина-водитель погибла в столкновении автомобиля «Киа» с двумя грузовиками

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - получили травмы. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 декабря в Краснинском районе на дороге Елец-Талица-Красное автомобиль «Киа-Венга» выехал на встречную полосу, столкнулся по касательной с «КамАЗом», а затем врезался в грузовик «Скания». 65-летняя женщина - водитель «Киа» погибла на месте аварии. 

В Липецке на улице Ковалева 48-летний водитель «Рено Дастер» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 81-летнего мужчину. Пострадавший с различными травмами доставлялся в ГБ №3, после оказания помощи отпущен.

В Задонском районе на трассе «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» совершил наезд на 41-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГУЗ Елецкая городская больница №1.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1610 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1193 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.

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#авария

Комментарии (3)

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Гость

9 минут назад
$нанадо освещение поставить на ковалева
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Мизантроп

29 минут назад
Люди кудавы летите, очнитесь. Это еще снега нет!!!
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А

58 минут назад
Почему на заглавном фото Жигули?
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