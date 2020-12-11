сегодня, 09:30
65-летняя женщина-водитель погибла в столкновении автомобиля «Киа» с двумя грузовиками
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - получили травмы.
В Липецке на улице Ковалева 48-летний водитель «Рено Дастер» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 81-летнего мужчину. Пострадавший с различными травмами доставлялся в ГБ №3, после оказания помощи отпущен.
В Задонском районе на трассе «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» совершил наезд на 41-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГУЗ Елецкая городская больница №1.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1610 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1193 случаев превышения скорости.
Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
Гость
Мизантроп
А