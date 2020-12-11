65-летняя женщина-водитель погибла в столкновении автомобиля «Киа» с двумя грузовиками

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - получили травмы.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 декабря в Краснинском районе на дороге Елец-Талица-Красное автомобиль «Киа-Венга» выехал на встречную полосу, столкнулся по касательной с «КамАЗом», а затем врезался в грузовик «Скания». 65-летняя женщина - водитель «Киа» погибла на месте аварии.

В Липецке на улице Ковалева 48-летний водитель «Рено Дастер» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 81-летнего мужчину. Пострадавший с различными травмами доставлялся в ГБ №3, после оказания помощи отпущен.

В Задонском районе на трассе «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» совершил наезд на 41-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГУЗ Елецкая городская больница №1.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1610 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1193 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.