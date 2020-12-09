Долги бывшего депутата облсовета будут гасить недвижимостью в Европе

Суд признал недействительными договоры дарения долей квартир Александра Козина, расположенных на болгарском курорте, и недвижимости в России. Банкрот уже лишился катера.

Примерно так выглядит недвижимость на том курорте, где у Козиных есть квартиры

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего в дело о банкротстве бывшего депутата областного Совета и экс-главы регионального ФКР Александра Козина. Суд признал недействительными договоры дарения недвижимости, которые Козин оформлял на свою несовершеннолетнюю дочь. Теперь эти активы поступят в конкурсную массу должника. Недвижимость продадут, а выручкой от сделок попробуют погасить требования кредиторов Александра Козина.Должник стал оформлять договора дарения на дочь в 2015 году. Тогда на несовершеннолетнюю переписали ½ доли на трехкомнатнуюквартиру площадью 95 квадратных метров и ½ доли на двухкомнатную квартиру площадью 58,6 квадратных метров в болгарском приморском курортном посёлке.Кроме того, на ребенка оформили щитовой садовый домик и земельный участок в 644 квадратных метра в садовом товариществе «Мелиоратор» в Ярлуково. Решение липецкого суда стороны процесса решили не обжаловать. Стоимость этих активов будет установлена при выходе на торги. Часть имущества Александра Козина уже ушла с молотка. Так, катер «Кайман 330», 2008 года выпуска, удалось продать за 9 000 рублей.Александра Козина — учредителя банкротящегося «ЛЗСК «Оконные системы», экс-депутата областного Совета и прежнего руководителя регионального отделения Фонда капитального ремонта суд признал банкротом прошлым летом. Конкурсному управляющему было дано полгода на реализацию имущества банкрота. В рамках розыска имущества Козина арбитражный управляющий пришел к выводу о фиктивности брачного контракта и договоров дарения. По этим сделкам из активов Козина ушли доли в двух квартирах общей площадью под 150 квадратных метров в поселке на берегу моря в Болгарии, земля и домик в Ярлуковском сельсовете. Если определение липецкого арбитража не будет опротестовано и устоит в вышестоящем суде, то недвижимость в Болгарии будет продана в счет долгов Козина.Банкротство Александра Козина было инициировано по заявлению ПАО «Липецккомбанка» в октябре 2018 года. Речь идет о долге в 75 млн рублей. Из первого отчета финансового управляющего стало ясно, что у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом якобы числится только лодка с мотором.Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его жены - 8,6 миллиона.В Правобережном районном суде Липецка параллельно делу о банкротстве идет рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Козина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие уверено, что Козин обманул банк на 30 млн рублей.