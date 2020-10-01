В Новой Жизни возобновлено движение по обеим полосам существующего моста

Подрядчик заасфальтировал место стыка старого и нового покрытия на подходе к путепроводу со стороны Грязей. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия продолжаются. Однако их проведению уже не мешает движение транспорта.

Сейчас на мостовом переходе работают свыше 30 человек и около 20 единиц техники. Как известно, новая часть моста будет состоять из двух пролётов. Первый – железобетонный – уже готов, на него уложили выравнивающий слой покрытия. Балки второго – металлического – продолжают собирать на земле. Скоро их уложат на опоры. Одновременно со сборкой ведётся асфальтирование походов к мосту со стороны Липецка, а также продолжается установка опор освещения – на своих местах уже 14 из 20 опор.



Подрядчик продолжает и монтаж бортовых камней на подходах к путепроводу. В планах – устройство пешеходной дорожки, частично для неё уже отсыпали основание. В будущем пешеходную зону обустроят и на самом мосту. Это станет возможным, когда оба пролёта будут готовы и гидроизолированы. По контракту, работы, которые выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», должны быть завершены до конца года, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



