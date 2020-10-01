Общество

вчера, 18:01

В Новой Жизни возобновлено движение по обеим полосам существующего моста

4 1973
#Новая Жизнь #реконструкция
3
В Новой Жизни возобновлено движение по обеим полосам существующего моста

Подрядчик заасфальтировал место стыка старого и нового покрытия на подходе к путепроводу со стороны Грязей. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия продолжаются. Однако их проведению уже не мешает движение транспорта.

Сейчас на мостовом переходе работают свыше 30 человек и около 20 единиц техники. Как известно, новая часть моста будет состоять из двух пролётов. Первый – железобетонный – уже готов, на него уложили выравнивающий слой покрытия.  Балки второго – металлического – продолжают собирать на земле. Скоро их уложат на опоры.  Одновременно со сборкой ведётся асфальтирование походов к мосту со стороны Липецка, а также продолжается установка опор освещения – на своих местах уже 14 из 20 опор.
 
Подрядчик продолжает и монтаж бортовых камней на подходах к путепроводу. В планах – устройство пешеходной дорожки, частично для неё уже отсыпали основание. В будущем пешеходную зону обустроят  и на самом мосту. Это станет возможным, когда оба пролёта будут готовы и гидроизолированы. По контракту, работы, которые выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», должны быть завершены до конца года, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

4 1973
#Новая Жизнь #реконструкция
3

Комментарии (4)

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Петя

вчера, 22:00
Молодцы
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243

вчера, 21:25
Мост, во первых, где я написал скольки он полосный? Во вторых скажи мне в чём я не прав?
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Мост

вчера, 20:19
243, он так то 4х полосный если что. Знаток дорожного строительства, лишь бы брякнуть
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243

вчера, 19:04
И нужен этот мост? Некоторые недалёкие люди считают, что с новым мостом пробки исчезнут. Вот они удивятся, когда пробки будут такими же. Тогда будут орать , что надо расширять дорогу, но расширять ни кто не будет уже, так как этот мост уже спроектирован выходить на одну полосу.
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