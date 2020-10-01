вчера, 18:01
В Новой Жизни возобновлено движение по обеим полосам существующего моста
Подрядчик заасфальтировал место стыка старого и нового покрытия на подходе к путепроводу со стороны Грязей. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия продолжаются. Однако их проведению уже не мешает движение транспорта.
Подрядчик продолжает и монтаж бортовых камней на подходах к путепроводу. В планах – устройство пешеходной дорожки, частично для неё уже отсыпали основание. В будущем пешеходную зону обустроят и на самом мосту. Это станет возможным, когда оба пролёта будут готовы и гидроизолированы. По контракту, работы, которые выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», должны быть завершены до конца года, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Петя
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Мост
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