Число вылечившихся от COVID-19 липчан выросло до 3572

Сегодня завершено лечение еще трех человек.

29 июля в Липецкой области успешно завершено лечение еще трех человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, из 4522 человек заболевших COVID-19, 3572 человека выздоровели, 21 человек умер, лечение 929 человек продолжается.



Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению эпидемии, в больницах региона находятся 221 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 149 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 708 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Пятеро из заболевших – жители Липецка, три случая COVID-19 зарегистрированы в Ельце, два – в Грязинском районе, по одному в Задонском и Липецком районах.