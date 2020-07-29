Коронавирус

42 минуты назад

Число вылечившихся от COVID-19 липчан выросло до 3572

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#коронавирус
Число вылечившихся от COVID-19 липчан выросло до 3572

Сегодня завершено лечение еще трех человек.

29 июля в Липецкой области успешно завершено лечение еще трех человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, из 4522 человек заболевших COVID-19, 3572 человека выздоровели, 21 человек умер, лечение 929 человек продолжается.

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению эпидемии, в больницах региона находятся 221 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 149 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 708 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Пятеро из заболевших – жители Липецка, три случая COVID-19 зарегистрированы в Ельце, два – в Грязинском районе, по одному в Задонском и Липецком районах.
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#коронавирус

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