Происшествия
23 минуты назад
В Липецке угнали Land Rover Discovery: объявлено вознаграждение
Дорогую машину могли бросить во дворе или на трассе. Автомобиль ищут полиция и хозяин машины.
За информацию о местонахождении угнанного в Липецке внедорожника обещают щедро заплатить. Примерно в 02:30 28 июня от второго подъезда дома #6 по улице Свиридова угнали белый
Land Rover Discovery Sport (госномер о879ро48), сообщил GOROD48 владелец дорогого автомобиля Максим Дорофеев. Факт угона подтвердили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
- Полицию вызвали, все оформили, но сами полицейские не очень позитивно оценивают вероятность возврата. Удалось установить, что автомобиль поехал в сторону Ельца и трассы М4, - рассказал Максим Дорофеев. - Есть вероятность, что автомобиль бросили отстаиваться в каком-то из дворов в области, сняв или сменив номера.
За информацию об угнанной машине Максим обещает крупное вознаграждение. Его размер он обсудит с тем, кто даст реальные сведения.
Если вы видели этот автомобиль, то можете передать сведения по
номеру Viber/WhatsApp +7-909-224-00-18.
Land Rover Discovery Sport (госномер о879ро48), сообщил GOROD48 владелец дорогого автомобиля Максим Дорофеев. Факт угона подтвердили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
- Полицию вызвали, все оформили, но сами полицейские не очень позитивно оценивают вероятность возврата. Удалось установить, что автомобиль поехал в сторону Ельца и трассы М4, - рассказал Максим Дорофеев. - Есть вероятность, что автомобиль бросили отстаиваться в каком-то из дворов в области, сняв или сменив номера.
За информацию об угнанной машине Максим обещает крупное вознаграждение. Его размер он обсудит с тем, кто даст реальные сведения.
Если вы видели этот автомобиль, то можете передать сведения по
номеру Viber/WhatsApp +7-909-224-00-18.
Фубля