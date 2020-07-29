Происшествия

23 минуты назад

В Липецке угнали Land Rover Discovery: объявлено вознаграждение

1 740
#Угон
В Липецке угнали Land Rover Discovery: объявлено вознаграждение

Дорогую машину могли бросить во дворе или на трассе. Автомобиль ищут полиция и хозяин машины.

За информацию о местонахождении угнанного в Липецке внедорожника обещают щедро заплатить. Примерно в 02:30 28 июня от второго подъезда дома #6 по улице Свиридова угнали белый
Land Rover Discovery Sport (госномер о879ро48), сообщил GOROD48 владелец дорогого автомобиля Максим Дорофеев. Факт угона подтвердили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.


- Полицию вызвали, все оформили, но сами полицейские не очень позитивно оценивают вероятность возврата. Удалось установить, что автомобиль поехал в сторону Ельца и трассы М4, - рассказал Максим Дорофеев. - Есть вероятность, что автомобиль бросили отстаиваться в каком-то из дворов в области, сняв или сменив номера.

За информацию об угнанной машине Максим обещает крупное вознаграждение. Его размер он обсудит с тем, кто даст реальные сведения.

Если вы видели этот автомобиль, то можете передать сведения по
номеру Viber/WhatsApp +7-909-224-00-18.
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#Угон

Комментарии (1)

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Фубля

17 минут назад
Такие авто под заказ уходят. Не найдут 100%. Это не ВАЗ что бы молодежь по каталась и бросила.
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