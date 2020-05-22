Общество

15 минут назад

Динозавр из шин переезжает в ОЭЗ «Липецк»

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#динозавр #аэропорт #арт-объект
Динозавр из шин переезжает в ОЭЗ «Липецк»

Ранее фигура стояла возле аэропорта. Его решили убрать из-за расширения парковки.

Демонтаж огромного динозавра из шин начался в липецком аэропорту, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Липецк». Арт-объект, созданный для Липецка компанией «Йокохама», установят на территории экономзоны. Для него там уже готова площадка.

Как ранее сообщал GOROD48, причина демонтажа «шинозавра» Гаврюши – необходимость расширения автопарковки перед зданием аэропорта. Для того, чтобы сделать ее больше, от здание аэровокзала нужно было убрать Як-40. Списанный самолет решили переместить на точку, где почти 10 лет простоял Гаврюша.

Высота арт-объекта составляет 8,5 метров, длина – 15 метров, а вес – 18 тонн. Объект изготовлен из 428 шин и служит напоминанием о необходимости бережного отношения к природе и ответственного обращения с промышленными и бытовыми отходами. Осенью прошлого года, динозавра Гаврюшу окружил японский сад. Для этого вокруг Гаврюши отсыпали разноцветную щепу и гальку, установили традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик. Бывший директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов тогда был уверен, что сад станет местном притяжения молодоженов и семей с маленькими детьми.
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#динозавр #аэропорт #арт-объект

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