Общество
15 минут назад
Динозавр из шин переезжает в ОЭЗ «Липецк»
Ранее фигура стояла возле аэропорта. Его решили убрать из-за расширения парковки.
Демонтаж огромного динозавра из шин начался в липецком аэропорту, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Липецк». Арт-объект, созданный для Липецка компанией «Йокохама», установят на территории экономзоны. Для него там уже готова площадка.
Как ранее сообщал GOROD48, причина демонтажа «шинозавра» Гаврюши – необходимость расширения автопарковки перед зданием аэропорта. Для того, чтобы сделать ее больше, от здание аэровокзала нужно было убрать Як-40. Списанный самолет решили переместить на точку, где почти 10 лет простоял Гаврюша.
Высота арт-объекта составляет 8,5 метров, длина – 15 метров, а вес – 18 тонн. Объект изготовлен из 428 шин и служит напоминанием о необходимости бережного отношения к природе и ответственного обращения с промышленными и бытовыми отходами. Осенью прошлого года, динозавра Гаврюшу окружил японский сад. Для этого вокруг Гаврюши отсыпали разноцветную щепу и гальку, установили традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик. Бывший директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов тогда был уверен, что сад станет местном притяжения молодоженов и семей с маленькими детьми.
Как ранее сообщал GOROD48, причина демонтажа «шинозавра» Гаврюши – необходимость расширения автопарковки перед зданием аэропорта. Для того, чтобы сделать ее больше, от здание аэровокзала нужно было убрать Як-40. Списанный самолет решили переместить на точку, где почти 10 лет простоял Гаврюша.
Высота арт-объекта составляет 8,5 метров, длина – 15 метров, а вес – 18 тонн. Объект изготовлен из 428 шин и служит напоминанием о необходимости бережного отношения к природе и ответственного обращения с промышленными и бытовыми отходами. Осенью прошлого года, динозавра Гаврюшу окружил японский сад. Для этого вокруг Гаврюши отсыпали разноцветную щепу и гальку, установили традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик. Бывший директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов тогда был уверен, что сад станет местном притяжения молодоженов и семей с маленькими детьми.