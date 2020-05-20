Общество
22 минуты назад
Динозавра из шин возле аэропорта уберут
Место необычной достопримечательности займет Як-40.
Арт-объект резидента экономической зоны «Липецк» завода «Йокохама» покинет выезд из аэропорта. Ту площадка, которую почти десять лет украшал необычный динозавр из покрышек Гаврюша, займет Як-40. Сейчас этот списанный самолет установлен возле здания аэропорта.
- Место динозавра заменит самолёт Як-40. Он станет символом и «воротами» воздушной гавани, - рассказали GOROD48 в пресс-службе аэропорта "Липецк". - Дополнительная площадь необходима для расширения автостоянки возле здания аэровокзала.
Стоит заметить, что совсем недавно, осенью прошлого года, фигуру динозавра окружил японский сад (фото вверху). Площадка, где с 2011 года стоит арт-объект, была благоустроена в восточном стиле. Первоначально планировалось вокруг Гаврюши сделать зеленый газон, но потом сошлись во мнении разбить осенний японский сад. Для этого землю вокруг Гаврюши отсыпали разноцветной щепой и галькой, установили в саду традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик. Бывший директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов тогда был уверен, что новая зона отдыха станет местном притяжения для молодоженов и семей с маленькими детьми.
Так Гаврюша и его сад выглядят сейчас.
- Место динозавра заменит самолёт Як-40. Он станет символом и «воротами» воздушной гавани, - рассказали GOROD48 в пресс-службе аэропорта "Липецк". - Дополнительная площадь необходима для расширения автостоянки возле здания аэровокзала.
Стоит заметить, что совсем недавно, осенью прошлого года, фигуру динозавра окружил японский сад (фото вверху). Площадка, где с 2011 года стоит арт-объект, была благоустроена в восточном стиле. Первоначально планировалось вокруг Гаврюши сделать зеленый газон, но потом сошлись во мнении разбить осенний японский сад. Для этого землю вокруг Гаврюши отсыпали разноцветной щепой и галькой, установили в саду традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик. Бывший директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов тогда был уверен, что новая зона отдыха станет местном притяжения для молодоженов и семей с маленькими детьми.
Так Гаврюша и его сад выглядят сейчас.
Ольга
Диман
Диман