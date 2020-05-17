Общество

34 минуты назад

Быть ли «Липецким зорям» оффлайн, решит Роспотребнадзор

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#коронавирус #"Липецкие зори"
Быть ли «Липецким зорям» оффлайн, решит Роспотребнадзор

Пока 11-классникам советуют провести выпускной онлайн.

Как уже писал GOROD48, вице-губернатор Анатолий Якутин считает возможными открытие детских лагерей уже 22 июня. А как быть с традиционными «Липецкими зорями»? Неужели выпускникам школ доведется следовать рекомендации Минпросвещения РФ о проведении такого события онлайн «из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей»? Почему собрать в лагере несколько сот детей можно, а на площади Ленина-Соборной нет?

- Мы пока не спешим принимать никаких решений насчет открытия муниципальных оздоровительных лагерей и проведения общегородского выпускного бала. Если эпидситуация позволит и Роспотребнадзор снимет запрет на проведение массовых мероприятий, то и лагеря откроем, и «Липецкие зори» проведем. Нам нужно тщательно взвесить все риски, прежде чем принимать такие решения, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка.
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#коронавирус #"Липецкие зори"

Комментарии (3)

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Онлайн

1 минуту назад
Можно вполне обойтись без липецких зорь. Для чего они вообще нужны? Нарядами похвастаться, у кого дороже? И вообще закончить школу не подвиг, и в сложившейся ситуации с пандемией зори проводить только онлайн
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О, как!

12 минут назад
Зато летние лагеря можно открыть с 22 июня.
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