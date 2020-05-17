Общество
34 минуты назад
Быть ли «Липецким зорям» оффлайн, решит Роспотребнадзор
Пока 11-классникам советуют провести выпускной онлайн.
Как уже писал GOROD48, вице-губернатор Анатолий Якутин считает возможными открытие детских лагерей уже 22 июня. А как быть с традиционными «Липецкими зорями»? Неужели выпускникам школ доведется следовать рекомендации Минпросвещения РФ о проведении такого события онлайн «из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей»? Почему собрать в лагере несколько сот детей можно, а на площади Ленина-Соборной нет?
- Мы пока не спешим принимать никаких решений насчет открытия муниципальных оздоровительных лагерей и проведения общегородского выпускного бала. Если эпидситуация позволит и Роспотребнадзор снимет запрет на проведение массовых мероприятий, то и лагеря откроем, и «Липецкие зори» проведем. Нам нужно тщательно взвесить все риски, прежде чем принимать такие решения, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка.
- Мы пока не спешим принимать никаких решений насчет открытия муниципальных оздоровительных лагерей и проведения общегородского выпускного бала. Если эпидситуация позволит и Роспотребнадзор снимет запрет на проведение массовых мероприятий, то и лагеря откроем, и «Липецкие зори» проведем. Нам нужно тщательно взвесить все риски, прежде чем принимать такие решения, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка.
Онлайн
О, как!