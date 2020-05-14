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Убыток Центробанка снизился почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму.
Кроме того, Банк России в прошлом году сократил персонал на 1,2 тысячи человек, или на 2,4%, говорится в отчете. После этого численность персонала ЦБ составила 49,4 тысячи сотрудников.
Доходы ЦБ в 2019 году составили ₽630 млрд, а расходы превысили ₽810 млрд. В эту сумму входит и передача в бюджет дивидендов от доли владения в госкорпорациях.