В России

42 минуты назад

Убыток Центробанка снизился почти в 2,5 раза

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#ЦБ #убыток
Убыток Центробанка снизился почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму.

В совокупности за три года объем потерь превысил триллион рублей, однако в 2017-м и 2018-м регулятора потерял значительно больше, чем в прошлом — 435,3 и 434,7 миллиарда рублей соответственно, уточняет «Лента». В последний раз прибыль Центробанк получал в 2016 году, она составила 43,7 миллиарда рублей. В сообщении отмечается, что такие финансовые показатели связаны со снижением темпов роста экономической активности. Также указано, что на убыток повлияли масштабные покупки валюты в рамках бюджетного правила «сохранение структурного профицита ликвидности банковского сектора».

Кроме того, Банк России в прошлом году сократил персонал на 1,2 тысячи человек, или на 2,4%, говорится в отчете. После этого численность персонала ЦБ составила 49,4 тысячи сотрудников.

Доходы ЦБ в 2019 году составили ₽630 млрд, а расходы превысили ₽810 млрд. В эту сумму входит и передача в бюджет дивидендов от доли владения в госкорпорациях.
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#ЦБ #убыток

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