Происшествия

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Задержан криминальный дуэт, специализировавшийся на кражах элитного алкоголя из магазинов

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#кража
Задержан криминальный дуэт, специализировавшийся на кражах элитного алкоголя из магазинов

Красть спиртное липчане ездили в соседний регион

Сотрудниками службы безопасности двух сетевых супермаркетов в Мичуринске установлены факты хищения дорогих алкогольных напитков. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, мужчина и женщина заходили в магазины, один отвлекал продавцов вопросами, в то время, как вторая прятала под одежду бутылки с алкоголем. Без оплаты они покидали магазины. Криминальный дуэт крал виски, коньяк, элитный алкоголь. Ущерб каждого магазина составил от трех до восьми тысяч рублей.

Сотрудниками мичуринской полиции изучили записи с камер видеонаблюдения внутри магазинов и установили подозреваемых в совершении краж. Записи уличных камер видеонаблюдения, входящих в систему «Безопасный город», показали, что похитители алкоголя передвигались на автомобиле «Лада Гранта» с номерами Липецкой области. Полицейские отследили маршрут передвижения группы: из Мичуринска подозреваемые выехали в Липецк.

Оперативники уголовного розыска мичуринской полиции отправились в командировку в Липецкую область. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец автомобиля, и подозреваемые в серии краж на территории Мичуринска. Жители Липецка были задержаны, опрошены и признались в шести совершенных кражах. Предварительный ущерб от их преступной деятельности – около 30 тысяч рублей.

Похищенный алкоголь липчане реализовали знакомым в тот же день, а деньги потратили. Сейчас в ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража». Проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений, устанавливаются свидетели и люди, покупавшие краденый алкоголь. Отрабатывается причастность жителей Липецка к совершению аналогичных краж на территории других городов Тамбовской области.
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#кража

Комментарии (6)

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Хи-хи

36 секунд назад
Сначала найдите настоящий "элитный алкоголь", а не пузыри с ценниками. И лучший - это взять у проверенного самогонщика.
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ОДИН ГОЛОС

22 минуты назад
ВСЕ НЕРАСКРЫТЫЕ ВАЛИТЕ НА НИХ ВСЕ ВЫТЯНУТ НУ А ВАМ ПАЛОЧКИ В ОТЧЕТ И ПРЕМИИ
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ОДИН ГОЛОС

22 минуты назад
ВСЕ НЕРАСКРЫТЫЕ ВАЛИТЕ НА НИХ ВСЕ ВЫТЯНУТ НУ А ВАМ ПАЛОЧКИ В ОТЧЕТ И ПРЕМИИ
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МасочныйГешефт

23 минуты назад
Главное, они были в масках - это смягчающее обстоятельство! отделаются предупреждением :-)
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На кожаный

50 минут назад
Обоих!
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111

54 минуты назад
Проводится сбор улик и доказательств...человек это писавший далек от реальной юриспруденции и много смотрит сериал След)))
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