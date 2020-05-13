Не коронавирусом единым: клещи тоже докучают липчанам

Но из-за самоизоляции количество пострадавших сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году.

Более ста человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области за минувшую неделю.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились 513 человек. Неделей ранее ведомство сообщало о 406 пострадавших.

С другой стороны, это почти вдвое меньше, чем в 2019 году, когда за аналогичный период на укусы жаловались 1 104 человека – видимо, на статистику влияет режим самоизоляции-2020.

368 клещей (71,1 % от обратившихся) доставлены в лаборатории для платного исследования. Выяснилось, что 47 насекомых заражены клещевым боррелиозом (2,8%), 12 - возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (3,2%), 1 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует. А вот один случай клещевого боррелиоза (болезни Лайма) в регионе уже зафиксирован.

На 7 мая акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 433,3 га – на территориях санаториев, баз отдыха, пляжей, парков, стадионов, детских площадок, кладбищ и т.д.