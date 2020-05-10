25 минут назад
В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу циклона, интенсивность дождей ночью уменьшится, а днем будет без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 18 до 20 градусов тепла.
11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 3 градуса мороза.
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умнница