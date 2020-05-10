Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21

2 455
В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу циклона, интенсивность дождей ночью уменьшится, а днем будет без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 8 градусов тепла, днем будет от 16 до 21 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 18 до 20 градусов тепла.

11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 3 градуса мороза.
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Комментарии (2)

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077

8 минут назад
Вы где прогноз смотрите какие 18-20,???10-15 максимум
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умнница

12 минут назад
Почему сегодня не -3 градуса......
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