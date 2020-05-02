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Реконструкция Парка Победы в Данкове подходит к концу

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#реконструкция #парк
Реконструкция Парка Победы в Данкове подходит к концу

Реконструкция общественного пространства в Данкове ведется с 2018 года и стоит 47,5 млн рублей.

Завершается благоустройство Парка Победы в Данкове, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Реконструкция общественного пространства ведется с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая сумма затрат из бюджетов различных уровней составит 47,5 млн рублей.

В основе концепции обновленного Парка Победы лежит история солдат, героев Великой Отечественной войны. На первом этапе благоустройства Парка Победы была реконструирована входная группа, полностью заменено освещение. На втором этапе в 2019 году в парке появились современная эстрада, городок с аттракционами, спортивная площадка для воркаута. Проложены пешеходные дорожки, установлены новые удобные лавочки. Обновлены мемориальные мраморные доски на центральном памятнике воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Впереди завершающий, третий этап комплексного благоустройства парка. Он включает озеленение, укладку тротуарной плитки, установку фонарей, системы видеонаблюдения, малых архитектурных форм – подиума с навесом, сухого фонтана, скамеек.
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#реконструкция #парк

Комментарии (1)

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Палач-аудитор

39 минут назад
В Данкове больше не куда потратить 47, 5 млн?
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